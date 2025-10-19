أكسيوس: إسرائيل أبلغت واشنطن بإعادة فتح المعابر إلى غزة صباح الإثنين

أفاد موقع أكسيوس نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعاود فتح المعابر إلى غزة صباح الإثنين، و ذلك بحسب قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.



و أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط برتبة رائد وجندي، في الهجوم الذي استهدف قواته بمدينة رفح جنوب قطاع غزة صباح اليوم.

وجاء في بيان للجيش: " تم السماح بنشر أسماء اثنين من قتلى الجيش الإسرائيلي الذين تم إبلاغ عائلاتهم"، مشيرا إلى أن القتلى هم: الرائد يانيف كولا 26 عاما، من موديعين-مكابيم-رعوت، قائد كتيبة في الكتيبة 932، لواء النحال، قتل في معركة في جنوب قطاع غزة.

وتابع: بالإضافة إلى الرقيب إيتاي يافيتس21 عاما، من موديعين-مكابيم-رعوت، مقاتل في برنامج أراز في الكتيبة 932، لواء النحال، قتل في معركة في جنوب قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن 3 جنود آخرين أصيبوا برصاص قناص في المنطقة برفح.

وتأتي هذه التطورات في اليوم العاشر من اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أكثر من عامين على الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث تتهم إسرائيل حركة حماس بخرق الاتفاق عبر "استهداف آليات عسكرية"، فيما تؤكد الحركة التزامها الكامل وتتهم الجيش الإسرائيلي بـ"اختلاق الذرائع لتبرير استمرار جرائمه".