دعوة كريمة.. لميس الحديدي تعلق على إعلان الرئيس عن مؤتمر إعمار غزة

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الندوة التثقيفية رقم 42، والتي تنظمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، قائلة:"الاحتفالية كانت مهمة وبها عروض درامية كُرِّم بها 11 اسمًا من أبطال أكتوبر".

وأضافت عبر برنامجها "الصورة"، الذي تقدمه على شاشة "النهار"، قائلة:"في نهاية العروض تحدث الرئيس السيسي للمصريين عن وقف الحرب في غزة، وعن جهود مصر لوقف الحرب، وأن شهر أكتوبر هو شهر وقف الحرب على غزة ضمن الجهود المصرية.

ولفتت الحديدي إلى أن إعلان الرئيس عن مؤتمر إعادة إعمار غزة في نوفمبر القادم، وهو ضمن الورقة المصرية التي اتُّفق عليها عربيًا في قمة مارس الماضي، وطالب المصريين ومؤسسات المجتمع المدني بالتبرع لغزة عبر الية وطنية يقرها رئيس مجلس الوزراء".

واصلت:"المصريون لم يتأخروا يومًا عن غزة، ونحو 70-80% من المساعدات التي وصلت القطاع كانت من المصريين. وسوف نرى الآلية التي ستكون موجودة، وبرغم كل الضائقة الاقتصادية، فالمصريون أهل كرم، ويعرفون أن أهل غزة في محنة. وهي دعوة كريمة من رئيس كريم لشعب كريم".

واختتمت:"المجتمع الدولي لازم يساهم، والناس التي كانت تضغط علينا وتقول 'حاربوا' ودخلوا المساعدات عاوزين مواقف دولية "