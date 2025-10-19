نشأت الديهي: مصر تمتلك كوادر قادرة على إعادة إعمار غزة

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن كلمة الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر 1973، تضمنت رسائل إيجابية تدعو للأمل في هذا الشهر، الذي شهد إنجازات عديدة مثل فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو، وتأهل مصر إلى نهائيات كأس العالم وقمة شرم الشيخ للسلام.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن صناعة السلام أصعب من الحرب، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كوادر قادرة على إعادة إعمار غزة.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن الرئيس السيسي بعث برسائل تفاؤل وثقة في وعي الشعب المصري، مشيرًا إلى أن رهانه الدائم على وعي هذا الشعب وتحضّره.

وأوضح أن حرب تغيير الواقع باعتبارها الأصعب في تاريخ مصر منذ عصر علي بك الكبير، مؤكدًا أن المشروع الوطني الحالي يمثل فرصة تاريخية لبناء دولة قوية مثل اليابان والدول الكبرى.