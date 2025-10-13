الديهي عن قمة شرم الشيخ: يوم تاريخي ومصر فرضت إرادتها

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر نجحت في أن تصل رسالتها إلى العالم، بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "نجحت مصر في أن تصل رسالتها إلى العالم كله منذ وصول الرئيس ترامب واستقبال الرئيس السيسي له حتى توقيع الاتفاقية بضمانة تركية قطرية وبحضور الشركاء والقادة والزعماء".



وأضاف "يوم تاريخي وعنوانه مصر والرئيس السيسي الذي استطاع بحكمة شديدة وحسم فيما يخص الأمن القومي المصري أن يفرض إرادته وإرادة المصريين والحفاظ على حقوق ومقدرات الشعب الفلسطيني ورفض التهجير والتصفية ومن يظن أنه جرى بسهولة فهو مخطئ".



وتابع "ونعيد ونذكر بما قاله ترامب في البيت الأبيض وهو يدعو لخروج الفلسطينيين إلى مصر والأردن ورفض مصر القاطع لهذا الأمر، وكان الصادم اقرب والجميع ظن أن مصر في مأزق تاريخي ولكن ما جرى اليوم كان مسك الختام جهد جهيد وعمل دؤوب والإخلاص هو العنوان".



واستطرد "وأصر الرئيس باللات المصري برفض التهجير والتصفية ومصر كانت رافضة لأنها مع الحق الفلسطيني وكانت ترى أن ما يجري ظلما مصر لن تشارك فيه ولولا لآلات مصر لما كنا في هذا اليوم".