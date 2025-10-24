عمرو أديب: مصر تقود مفاوضات الفصائل الفلسطينية دون طلب من أحد

قال الإعلامي عمرو أديب إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تم الاعتراف دوليًا بأنه كان جزءًا أساسيًا من الحل في أزمة غزة، مشددًا على أن ما تحقق على الأرض لم يكن مجرد تصريحات، بل ترجمة فعلية لجهود مصرية متواصلة.

احتواء الأزمة الفلسطينية

وأوضح أديب، خلال تقديم برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”، أن من المهم أن نعرف “من الذي ترجم تلك الجهود من الإنجليزية إلى واقع عملي، وساهم في تنفيذها على الأرض”، في إشارة إلى الدور الكبير الذي قامت به مصر في إدارة واحتواء الأزمة الفلسطينية.

وأضاف أن مصر تستضيف حاليًا أغلب الفصائل الفلسطينية لإجراء مفاوضات مهمة، مؤكدًا أن “المرحلة القادمة هي المرحلة الثانية، وهي شبه المستحيلة بالنسبة لغزة، ولذلك تستعد مصر لها بكل قوة ومسؤولية".

وقف إطلاق النار

وأشار أديب إلى أن مصر لم تتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني منذ لحظة وقف إطلاق النار، قائلاً: “منذ أن تم وقف إطلاق النار ومساعدتك مستمرة، الناس تدخل وتتناول الطعام من مساعداتك، وأنت ترى هذا يوميًا صوتًا وصورة".

وأكد الإعلامي أن مصر تقود هذا الملف الإنساني والسياسي دون أن يطلب منها أحد، لأنها تدرك أن هذا هو دورها العربي والإسلامي والتاريخي، قائلاً: “مصر تعرف أنها مسؤولة عن هذا الدور، وتتحرك فيه بإخلاص وواجب، وليس بحثًا عن مكاسب".

الدور المصري الريادي

وختم أديب حديثه بالتأكيد على أن العالم أصبح يعترف بوضوح بالدور المصري الريادي في المنطقة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به القاهرة اليوم هو امتداد لتاريخ طويل من الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.