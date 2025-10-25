تحطم سفينة تقل 21 راكبا على ساحل كوستا-فيردي فلومينينسي بالبرازيل

شهد ساحل كوستا-فيردي فلومينينسي، بالبرازيل حادث تحطم سفينة كانت تقل 21 راكبًا على متنها بالقرب من لاجونا أزور وتحديدا في جزيرة إيليا-غراندي في أنغرا دوس رايس.

ووفقًا لبلدية المدينة، فقد احتاج أربعة ركاب إلى مساعدة طبية.

وأشار البلدية إلى أن أسباب الحادث لاتزال قيد التحقيق.

وفي وقت سابق ؛ شهدت المنطقة المقابلة لجبل الزيت في البحر الأحمر حادث غرق مركب قادم من مدينة رشيد، وعلى متنه طاقم مكون من ستة أفراد.

ووفقًا للمصادر، فقد أطلق البحارة نداء استغاثة عبر هواتفهم المحمولة فور انقلاب المركب، مما استدعى استجابة عاجلة من الجهات المختصة.

تحرك سريع لإنقاذ الطاقم

فور تلقي البلاغ، تحركت اللانشات البحرية التابعة لجهات الإنقاذ، حيث جرى الدفع بعدد من الفرق المختصة للبحث عن البحارة وإنقاذهم من المياه.

وتواصل فرق البحث عمليات التمشيط في المنطقة لضمان سلامة جميع أفراد الطاقم، وسط متابعة مستمرة من السلطات المعنية.

متابعة مستمرة للحادث

وتعمل الجهات المختصة على جمع المعلومات حول أسباب غرق المركب، مع توقعات بأن تكون العوامل الجوية من بين الاحتمالات المطروحة.

ومن المنتظر صدور بيان رسمي يكشف عن مزيد من التفاصيل حول الحادث ونتائج عمليات الإنقاذ.