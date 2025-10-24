قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 24-10-2025
تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟
مولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ.. روحانيات تسكن شوارع دسوق ومليوني زائر على الأبواب
1780 جنيهًا زيادة | ارتفاع جنوني في أسعار الذهب .. والشعبة تكشف مفاجأة
الحسابات الفلكية حسمت الأمر .. ما موعد أول أيام شهر رمضان 2026؟
وزير الخارجية الألماني يلغي زيارته إلى الصين
إيقاف مروان عطية وكوكا الأبرز .. عقوبات الجولة الحادية عشرة من الدوري
الممنوعون من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025
5 نقاط جوهرية.. بيان عاجل من الفصائل الفلسطينية حول اجتماعات القاهرة| تفاصيل
المتحف المصري الكبير.. أيقونة حضارية تحصد الجوائز العالمية وتستعد لافتتاح عالمي
تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد
تقارير إعلامية: الفصائل الفلسطينية ترفض الضم والتهجير وتطرح خطة لإدارة وإعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هل يقود "مانديلا فلسطين" السلطة؟| مروان البرغوثي يظهر في حسابات واشنطن وسط اعتراضات إسرائيلية.. فما قصة سجين العقدين؟!

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في خطوة مثيرة للجدل أعادت مروان البرغوثي إلى واجهة الأحداث، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية الدفع باتجاه الإفراج عن القيادي الفلسطيني البارز المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من عقدين. 

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع مجلة تايم، حيث كشف ترامب عن أن هذا الملف طُرح عليه قبل دقائق من المقابلة، قائلاً: "سأتخذ قراراً قريباً"، في إشارة إلى أنه يدرس الموضوع بجدية ضمن رؤيته لمستقبل الشرق الأوسط، خصوصاً ما بعد الحرب في غزة.

هذا التصريح، رغم بساطته الظاهرية، يحمل أبعاداً سياسية عميقة، إذ يفتح مجدداً ملف القيادة الفلسطينية ومستقبل السلطة في مرحلة ما بعد الحرب، وسط غياب واضح لشخصيات قادرة على توحيد الصف الفلسطيني.

مروان البرغوثي.. "مانديلا فلسطين" خلف القضبان

واعتُقل مروان البرغوثي عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد خمس مرات إضافة إلى 40 عاماً، بتهمة التورط في هجمات ضد إسرائيل.
ورغم مرور أكثر من 20 عاماً على سجنه، ظلّ البرغوثي أحد أبرز الرموز الوطنية في الشارع الفلسطيني، إذ يُنظر إليه كقائد يتمتع بشعبية عابرة للفصائل، وكمنافس محتمل على رئاسة السلطة الفلسطينية في حال أُجريت انتخابات حرة.

وقاد البرغوثي من داخل سجنه إضرابات جماعية عن الطعام لتحسين أوضاع الأسرى، وكتب عام 2006 "وثيقة الأسرى" التي دعت إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية وحل الدولتين، وهي وثيقة حظيت بتأييد واسع حتى من حركة حماس.

ترامب يشكك في قيادة عباس ويبحث عن بديل

في المقابلة نفسها، تحدث ترامب عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلاً: “لطالما كانت علاقتي به جيدة، ووجدته شخصاً معقولاً، لكنه على الأرجح غير قادر على إدارة غزة.”

وأضاف أن الفلسطينيين اليوم يفتقرون إلى قيادة واضحة، موضحاً: "ليس لديهم قائد الآن، وربما لا يريدون واحداً، لأن كل من يتولى القيادة يتم اغتياله.. إنها ليست وظيفة مرغوبة."

وهذه التصريحات تعكس بوضوح رؤية ترامب بأن القيادة الفلسطينية بحاجة إلى تجديد شامل، وأن البرغوثي قد يمثل ورقة يمكن أن تعيد التوازن المفقود داخل الساحة السياسية الفلسطينية، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب الحالية على غزة.

وهناك خمسة دوافع وراء اهتمام ترامب بالبرغوثي، هي:

غياب القيادة الموحدة:
يرى ترامب أن غياب شخصية فلسطينية قادرة على توحيد الضفة وغزة يمثل عائقاً أمام أي تسوية مستقبلية. والبرغوثي، بشعبيته وشرعيته الميدانية، قد يملأ هذا الفراغ.

الشرعية الشعبية المفقودة:
البرغوثي يتصدر باستمرار استطلاعات الرأي كأكثر الشخصيات قبولاً لدى الفلسطينيين، ما يجعله خياراً محتملاً لإعادة بناء الثقة بين الشعب والسلطة.

بديل واقعي لعباس:
مع تراجع شعبية الرئيس عباس واتهامات الفساد التي تطارد السلطة الفلسطينية، يبدو أن ترامب يبحث عن وجه جديد قادر على إدارة مرحلة ما بعد الحرب دون إثارة اعتراضات شعبية كبيرة.

دعم حل الدولتين واستقرار المنطقة:
يَعتبر ترامب أن إطلاق سراح البرغوثي قد ينعش فكرة حل الدولتين التي تبنّاها الأخير في "وثيقة الأسرى"، وهو ما يمكن أن يفتح الباب أمام تسوية سياسية طويلة الأمد.

تأثير دوائر النفوذ والمستشارين:
بعض الدوائر المقربة من ترامب، بما فيها شخصيات يهودية أمريكية مؤثرة، ترى أن إدماج البرغوثي في العملية السياسية قد يخدم استقرار المنطقة على المدى البعيد.

رفض إسرائيلي قاطع وموقف أمريكي غامض

رغم الحديث الأمريكي، لا تزال إسرائيل ترفض بشكل صارم فكرة الإفراج عن البرغوثي. وتصرّ الحكومة الإسرائيلية على أنه "مسؤول عن هجمات أودت بحياة مدنيين"، وترى أن إطلاق سراحه سيكون بمثابة "تشجيع للإرهاب".

وفي المقابل، لم يُعلن ترامب بعد عن أي خطة واضحة، مكتفياً بالقول إنه "سيتخذ قراراً قريباً"، ما يوحي بأنه يختبر ردود الأفعال المحلية والدولية قبل المضي قدماً في أي خطوة عملية.

البرغوثي بين السجن والمستقبل السياسي

بالنسبة لكثيرين من الفلسطينيين، يُعد مروان البرغوثي رمزاً للصمود والمقاومة، وليس مجرد أسير سياسي. ورغم القيود، فإن نفوذه داخل الحركة الأسيرة وحركة "فتح" لم يتراجع، بل زاد مع مرور الوقت.

وفي حال أُفرج عنه، يتوقع مراقبون أن يشكل البرغوثي نقطة تحول في المشهد الفلسطيني، وربما يعيد ترتيب أوراق السلطة، ويفتح باباً جديداً أمام المصالحة الوطنية.

ورقة البرغوثي بين السياسة والرمزية

تصريحات ترامب حول احتمال التدخل للإفراج عن مروان البرغوثي أعادت إلى الأذهان فكرة أن الحل السياسي في فلسطين لا يمكن أن يتم بمعزل عن رموزها التاريخية.
لكن بين الرغبة الأمريكية في إعادة تشكيل القيادة الفلسطينية، والرفض الإسرائيلي القاطع لأي تنازل.

البرغوثي ترامب السجن ض إسرائيل انتخابات فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تواصل قوافلها إلى شمال سيناء

دار الإفتاء تواصل توجيه قوافلها إلى شمال سيناء لنشر الوعي الصحيح

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: الرحمة والرفق في التعامل مع العصاة والمنحرفين السبيل الحقيقي للإصلاح

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ينعى الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية

بالصور

تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية

يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم

أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد