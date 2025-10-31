سعر ومواصفات تويوتا إنوفا 2026 العائلية في السوق السعودي

يضم السوق السعودي للسيارات مجموعة كبيرة ومتنوعة من طرازات تويوتا اليابانية، منها السيارة إنوفا 2026، والتي تنتمي إلى الفئة العائلية، وتقدم السيارة من خلال 3 فئات، بأسعار تبدأ من 123,740 ريالا سعوديا.

أداء ومحرك تويوتا إنوفا 2026

تعتمد تويوتا إنوفا 2026 على محرك بنزين سعة 2.0 لتر مكون من 4 أسطوانات، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي (CVT)، مع نظام دفع أمامي (FWD)، وتتوفر السيارة بخيارين للقوة إما 184 حصانًا في النسخة الهجينة، أو 172 حصانًا في النسخة غير الهجينة.

أما عزم الدوران فيصل إلى 188 نيوتن متر للمحرك البنزين و206 نيوتن متر للمحرك الكهربائي، وتأتي النسخة الهجينة بجانب اقتصادي في استهلاك الوقود، حيث تحقق حتى 24.3 كم/لتر، مع سعة خزان وقود تبلغ 52 لترًا.

تويوتا إنوفا 2026

مواصفات تويوتا إنوفا 2026

من حيث الأبعاد، يبلغ الطول الكلي للسيارة 4,760 مم والعرض 1,850 مم والارتفاع 1,795 مم، بينما تأتي قاعدة العجلات بطول 2,850 مم، ويصل الوزن إلى ما بين 1,535 و1,630 كجم حسب الفئة.

جهزت تويوتا إنوفا 2026 بأنظمة أمان تصل إلى 6 وسائد هوائية أمامية، جانبية، وستائرية، إلى جانب نظام مكابح مانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD)، ونظام التحكم في الثبات والجر، كما تدعم السيارة مثبت السرعة، وحساسات أمامية وخلفية، إضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية لتسهيل عملية الركن.

تويوتا إنوفا 2026

أما المقصورة، فجاءت مزودة بشاشة ترفيه مركزية قياس 8 بوصات تدعم التطبيقات الذكية، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، إلى جانب شاشة عدادات رقمية مقاس 4.2 بوصة لعرض معلومات القيادة، ريموت للتحكم في فتح وغلق السيارة.

تتوافر خيارات المقاعد بـ 7 أو 8 مقاعد مع قابلية للتعديل، كما زود المقود بغطاء جلدي متعدد الوظائف، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات مخصصة للصفين الثاني والثالث لضمان توزيع مثالي للهواء، قفل مركزي، مرايات جانبية كهربائية.

تويوتا إنوفا 2026

أسعار السيارة تويوتا إنوفا 2026 في السعودية

تقدم الفئة الأولى GL من سيارة تويوتا إنوفا 2026 بسعر 123,740 ريالا سعوديا، وبسعر 133,400 ريال سعودي للفئة الثانية GL HEV، بينما يصل سعر الفئة الثالثة VIP7 HEV إلى 145,475 ريالا سعوديا.