قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشركة المتحدة: حقوق بث افتتاح المتحف المصري الكبير هدية لكل القنوات المصرية والعربية والأجنبية
لم نأمن لأحد.. الدويري يكشف تفاصيل دقيقة عن تنفيذ صفقة شاليط
مصرع قس وزوجته وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"
دويتش فيلة: المتحف المصري الكبير رسالة إحياء للهوية الوطنية
انتكاسة جديدة لـ بول بوجبا تؤجل عودته إلى الملاعب مع موناكو
جامعة القاهرة تهنئ محافظة الجيزة بانضمامها إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية لعام 2025
البابا تواضروس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: الأكبر في العالم ليعرف الجميع من هي مصر العريقة
حسام موافي: الأنيميا عرض وليست مرضا وأسبابها كثيرة.. فيديو
سعر ومواصفات تويوتا إنوفا 2026 العائلية في السوق السعودي
وكيل المخابرات السابق: مصر تعمل على بلورة كاملة لأفق سياسي أراه ليس قريبا
زاهي حواس: المتحف المصري فخر لـ مصر وليس مبنى
إنارة برج القاهرة بعبارتي مرحبا بكم في مصر وWelcome to Egypt
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات تويوتا إنوفا 2026 العائلية في السوق السعودي

تويوتا انوفا 2026
تويوتا انوفا 2026
صبري طلبه

يضم السوق السعودي للسيارات مجموعة كبيرة ومتنوعة من طرازات تويوتا اليابانية، منها السيارة إنوفا 2026، والتي تنتمي إلى الفئة العائلية، وتقدم السيارة من خلال 3 فئات، بأسعار تبدأ من 123,740 ريالا سعوديا.

أداء ومحرك تويوتا إنوفا 2026

تعتمد تويوتا إنوفا 2026 على محرك بنزين سعة 2.0 لتر مكون من 4 أسطوانات، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي (CVT)، مع نظام دفع أمامي (FWD)، وتتوفر السيارة بخيارين للقوة إما 184 حصانًا في النسخة الهجينة، أو 172 حصانًا في النسخة غير الهجينة.

أما عزم الدوران فيصل إلى 188 نيوتن متر للمحرك البنزين و206 نيوتن متر للمحرك الكهربائي، وتأتي النسخة الهجينة بجانب اقتصادي في استهلاك الوقود، حيث تحقق حتى 24.3 كم/لتر، مع سعة خزان وقود تبلغ 52 لترًا.

تويوتا إنوفا 2026

مواصفات تويوتا إنوفا 2026

من حيث الأبعاد، يبلغ الطول الكلي للسيارة 4,760 مم والعرض 1,850 مم والارتفاع 1,795 مم، بينما تأتي قاعدة العجلات بطول 2,850 مم، ويصل الوزن إلى ما بين 1,535 و1,630 كجم حسب الفئة.

جهزت تويوتا إنوفا 2026 بأنظمة أمان تصل إلى 6 وسائد هوائية أمامية، جانبية، وستائرية، إلى جانب نظام مكابح مانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD)، ونظام التحكم في الثبات والجر، كما تدعم السيارة مثبت السرعة، وحساسات أمامية وخلفية، إضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية لتسهيل عملية الركن.

تويوتا إنوفا 2026

أما المقصورة، فجاءت مزودة بشاشة ترفيه مركزية قياس 8 بوصات تدعم التطبيقات الذكية، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، إلى جانب شاشة عدادات رقمية مقاس 4.2 بوصة لعرض معلومات القيادة، ريموت للتحكم في فتح وغلق السيارة.

تتوافر خيارات المقاعد بـ 7 أو 8 مقاعد مع قابلية للتعديل، كما زود المقود بغطاء جلدي متعدد الوظائف، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات مخصصة للصفين الثاني والثالث لضمان توزيع مثالي للهواء، قفل مركزي، مرايات جانبية كهربائية.

تويوتا إنوفا 2026

أسعار السيارة تويوتا إنوفا 2026 في السعودية

تقدم الفئة الأولى GL  من سيارة تويوتا إنوفا 2026 بسعر 123,740 ريالا سعوديا، وبسعر 133,400 ريال سعودي للفئة الثانية GL HEV، بينما يصل سعر الفئة الثالثة VIP7 HEV إلى 145,475 ريالا سعوديا.

تويوتا انوفا تويوتا انوفا تويوتا انوفا 2026 سعر تويوتا انوفا 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

عبير صبري

فنانون يحتفون بافتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي يجسد عظمة مصر

صورة أرشيفية

الذهب يتعرض لهزات قوية.. عيار 21 يسجل 5325 جنيها

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

ترشيحاتنا

مصطفى كامل وابنه

مصطفى كامل ونجله فتحي يجتمعان فى دويتو لأول مرة بعنوان “إلى اللقاء”

رامى عياش

رامى عياش يكشف سرا عن أغنيته الجديدة وبترحل

إليسا

إليسا تصل العقبة استعدادا لحفل الغد

بالصور

ماذا يحدث عند تناول الرياضيين البنجر؟.. يحسن اللياقة البدنية والأداء

فوائد تناول البنجر للرياضيين
فوائد تناول البنجر للرياضيين
فوائد تناول البنجر للرياضيين

ليه ناس كتير مدمنة جبنة؟.. تعرف على السر الحقيقي وراء اشتهاء الجبن

لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟

فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد