أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري..مازدا تكشف عن أصغر سيارة بتقنيات ذكية

وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها المائي
زلزال قوي يضرب مزار الشريف بأفغانستان.. 20 قتـ.ـيلا وأكثر من 300 مصاب
أمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
اغلاق الحكومة الأمريكية يسبب اضطرابات كبيرة بالحركة الجوية
إسرائيل تكشف هوية جثث الأسرى الثلاثة التي سلمتها كتائب القسام
ترامب يمنع تصدير رقائق "إنفيديا" الأكثر تقدما إلى الصين
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 20 قتيلا و 320 مصابا
إنهاء النزاعات في أفريقيا.. تفاصيل جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا
مصرع 20 أشخاص وإصابة 320 آخرين في زلزال بأفغانستان
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا
تجديد البطاقة الشخصية للمصريين بالخارج.. الخطوات والمستندات المطلوبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


أسعار ومواصفات بايك X35 موديل 2025 في السعودية
تعد سيارة X35 واحدة من أبرز الطرازات التي تقدمها بايك الصينية في السوق السعودي، حيث تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، ويقدم هذا الطراز من خلال فئتين مختلفتين من التجهيزات مع أسعار تبدأ من 45,989 ريالًا سعوديًا.

مازدا تكشف عن أصغر سيارة بتقنيات ذكية.. صور
أطلقت شركة مازدا، عملاق صناعة السيارات اليابانية، باقة من المفاهيم الجديدة خلال فعاليات معرض اليابان للتنقل 2025، متمثلة في النموذج التجريبي صاحب اللقب Vision-X Compact.

5 سيارات صينية في السوق المصري .. الأرخص سعرا
يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التجهيزات، إضافة إلى عناصر التصميم بين السيدان والرياضية، إلى جانب تنوع الأسعار.

250 نسخة فقط.. سيارة Leapmotor i C10 تنطلق بمفاهيم جديدة
كشفت مجموعة ستيلانتس، عن تعاون استراتيجي يجمع بين ليب موتور الصينية، وشركة التعديل الألمانية إرمشر، الشهيرة في هذا المجال، حيث تستعد لانطلاق سيارة جديدة ذات عدد محدود يقدر بـ 250 نسخة فقط، بينما يحمل هذا الإصدار اللقب Leapmotor i C10.

كيا اكسيد 2025 كسر الزيرو.. اعرف سعرها في سوق المستعمل
تعتبر السيارة كيا اكسيد ، واحدة من ابرز السيارات التي انطلقت عالميًا ومحليًا، ضمن طرازات الفئة الرياضية، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر، مع باقة من التجهيزات بحسب كل فئة.

بأقل سعر في السعودية.. أرخص سيارة صينية 2025 فئة السيدان
تواصل شيري الصينية تعزيز موقعها في السوق السعودي عبر طراز أريزو 5 الشهير، والذي يأتي بتصميم عصري ومواصفات عملية، حيث يعد من أبرز السيارات السيدان الاقتصادية، ويطرح الطراز الجديد بفئة واحدة تحمل اسم Comfort.

نيسان صني 2025 كسر زيرو أعلى فئة بهذا السعر
يضم السوق المصري  للسيارات المستعملة الكثير من الطرازات المتنوعة، سواء من الناحية الهيكلية، أو من ناحية القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الاسعار.

