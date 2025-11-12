زلزال يضرب قبرص بقوة 5.2 ريختر .. وسكان لبنان يشعرون به

كشفت بيانات موقع "emsc-csem" المتخصص برصد الزلازل، أن هزة أرضية ضربت المنطقة القبرصية، اليوم الأربعاء.

وذكرت البيانات أن قوة الهزة وصلت إلى 5.2 درجة على مقياس ريختر، فيما أفيد بأن سكان بيروت والساحل اللبناني شعروا بها.

أفادت الأنباء بحدوث زلزال بقوة 5.36 على مقياس ريختر ضرب إلديو بافوس في جزيرة قبرص.

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر منطقة تبعد نحو 6 كيلومترات جنوب شرقي مدينة بافوس القبرصية عند الساعة 11:41 صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقًا لما أعلنه المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC).

ووقع الزلزال على عمق يُقدّر بنحو 16 كيلومترًا تحت سطح الأرض، فيما أفاد شهود عيان من مختلف أنحاء الجزيرة بأنهم شعروا بهزات متوسطة الشدة. وأظهرت خرائط شدة الاهتزاز الصادرة عن المركز أن أقوى الهزات تركزت في محيط بافوس، بينما شعر بها سكان لبنان وإسرائيل وجنوب تركيا بدرجات أقل.

ولم تُسجّل حتى الآن أي إصابات أو أضرار مادية جسيمة، بحسب السلطات المحلية، التي تواصل مراقبة الوضع تحسبًا لوقوع هزات ارتدادية محتملة خلال الساعات المقبلة.

ودعت الجهات المعنية في قبرص السكان إلى التحلي بالهدوء واتّباع إجراءات السلامة، مع البقاء على استعداد في حال حدوث أي تطورات إضافية.