بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور
وزير العمل: البطالة في مصر انخفضت من 13% في 2013 إلى 6.2% خلال 2025
صور تكشف تدمير إسرائيل مبانٍ داخل "الخط الأصفر" بعد الهدنة
نجم الزمالك السابق: استمرار عبدالرؤوف صعب.. والحل في المدرب الأجنبي
عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة نقل بدمياط
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الرعاية الصحية بين مصر ولاتفيا
الهيئة الوطنية تتسلم نتائج انتخابات مجلس النواب من المحافظات
أبو مازن: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقاً جديدة لسلام عادل
تعرف على موعد عرض فيلم الشكوي 713317 بالقاهرة السينمائي
لأول مرة.. انطلاق عمل لجنة المفاصل بعيادة السلام للتأمين الصحي ببني سويف
منال عبد اللطيف تقرر خلع الحجاب بعد 12 عاما
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي: نحن في مرحلة دراسة موعد الاعتراف بدولة فلسطينية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الصحة البريطاني ينفي وجود مؤامرة للإطاحة بـ كير ستارمر

كير ستارمر
كير ستارمر
محمد على

نفى وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنج اليوم الأربعاء ، أنه كان يخطط لإسقاط كير ستارمر، بعد أن أطلع مقربون من رئيس الوزراء الصحف على مخاوفهم من إمكانية حدوث محاولة انقلاب في وقت لاحق من هذا الشهر بعد الميزانية.

قاد ستارمر حزب العمال إلى أحد أكبر الانتصارات الانتخابية في تاريخ بريطانيا في عام 2024، ولكن بعد 16 شهرًا فقط،  يتراجع تأييد في استطلاعات الرأي ومستعد لكسر أحد تعهداته الانتخابية الرئيسية بزيادة ضرائب الدخل لأول مرة منذ السبعينيات.

نقلت العديد من وسائل الإعلام البريطانية يوم الأربعاء عن مقربين من ستارمر قولهم إن رئيس الوزراء سيواجه أي تحد لقيادته، مع تسمية ستريتنج ووزيرة الداخلية شبانة محمود كمرشحين محتملين ليحلوا محله.

وقال ستريتنج لإذاعة بي بي سي: "هذه الإحاطة غير صحيحة بشكل قاطع".

خلال الجولة الإعلامية المبكرة التي أجراها مع المذيعين، قال ستريتنج إن الإحاطات الإعلامية حول الأمر كانت مُحبطة بذاتها لأنها أعطت انطباعًا بأن ستارمر يُكافح من أجل منصبه بينما هو يركز على النضال من أجل تحسين بريطانيا.

وصرح لشبكة سكاي نيوز: "لن أطالب باستقالة رئيس الوزراء. أنا أدعم رئيس الوزراء. لقد فعلت ذلك منذ انتخابه زعيمًا لحزب العمال".

تشير استطلاعات الرأي إلى أن ستارمر من أقل رؤساء الوزراء شعبية على الإطلاق، وأن حزبه يتخلف عن حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي بزعامة نايجل فاراج لأشهر. ويستعد حزب العمال، الذي يُمثل يسار الوسط، الآن للميزانية في 26 نوفمبر، حيث أشارت وزيرة المالية راشيل ريفز إلى أنها ستضطر إلى زيادة الضرائب لسدّ فجوة مالية، بعد عام من زيادتها للرسوم بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني (53.7 مليار دولار) فيما وصفته بأنه حدث لمرة واحدة.

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

ذهب

1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

إسماعيل الليثي

حبس سائق الفنان الراحل إسماعيل الليثي .. لهذا السبب

جوارديولا يتخذ قرارًا بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم| تفاصيل

الشتاء

بالصور

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على أعراض المرض وعلاجه وطرق الوقاية

انهيار مبيعات هيونداي وكيا للسيارات الكهربائية بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

