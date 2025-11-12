وزير الصحة البريطاني ينفي وجود مؤامرة للإطاحة بـ كير ستارمر

نفى وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنج اليوم الأربعاء ، أنه كان يخطط لإسقاط كير ستارمر، بعد أن أطلع مقربون من رئيس الوزراء الصحف على مخاوفهم من إمكانية حدوث محاولة انقلاب في وقت لاحق من هذا الشهر بعد الميزانية.

قاد ستارمر حزب العمال إلى أحد أكبر الانتصارات الانتخابية في تاريخ بريطانيا في عام 2024، ولكن بعد 16 شهرًا فقط، يتراجع تأييد في استطلاعات الرأي ومستعد لكسر أحد تعهداته الانتخابية الرئيسية بزيادة ضرائب الدخل لأول مرة منذ السبعينيات.

نقلت العديد من وسائل الإعلام البريطانية يوم الأربعاء عن مقربين من ستارمر قولهم إن رئيس الوزراء سيواجه أي تحد لقيادته، مع تسمية ستريتنج ووزيرة الداخلية شبانة محمود كمرشحين محتملين ليحلوا محله.

وقال ستريتنج لإذاعة بي بي سي: "هذه الإحاطة غير صحيحة بشكل قاطع".

خلال الجولة الإعلامية المبكرة التي أجراها مع المذيعين، قال ستريتنج إن الإحاطات الإعلامية حول الأمر كانت مُحبطة بذاتها لأنها أعطت انطباعًا بأن ستارمر يُكافح من أجل منصبه بينما هو يركز على النضال من أجل تحسين بريطانيا.

وصرح لشبكة سكاي نيوز: "لن أطالب باستقالة رئيس الوزراء. أنا أدعم رئيس الوزراء. لقد فعلت ذلك منذ انتخابه زعيمًا لحزب العمال".

تشير استطلاعات الرأي إلى أن ستارمر من أقل رؤساء الوزراء شعبية على الإطلاق، وأن حزبه يتخلف عن حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي بزعامة نايجل فاراج لأشهر. ويستعد حزب العمال، الذي يُمثل يسار الوسط، الآن للميزانية في 26 نوفمبر، حيث أشارت وزيرة المالية راشيل ريفز إلى أنها ستضطر إلى زيادة الضرائب لسدّ فجوة مالية، بعد عام من زيادتها للرسوم بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني (53.7 مليار دولار) فيما وصفته بأنه حدث لمرة واحدة.