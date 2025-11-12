بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم /الأربعاء/، على تباين مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام تراجعا بنحو 23.58 نقطة بما نسبته 0.26% ليصل إلى مستوى 8894.44 نقطة، إذ جرى تداول نحو 394 مليون سهم عبر 24 ألفا و697 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 90.1 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 8.04 نقطة، بما نسبته 0.10% ليصل إلى مستوى 8470.62 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 275 مليون سهم من خلال 16 ألفا و380 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 41.9 مليون دينار كويتي.



بينما تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 32.64 نقطة بما نسبته 0.34% ليصل إلى مستوى 9439.67 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 119 مليون سهم عبر 8317 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 48.1 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعا بنحو 12.44 نقطة بما نسبته 0.14% ليصل إلى مستوى 8622.02 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 132 مليون سهم عبر 8355 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 25.7 مليون دينار كويتي.

