شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور من الجيم
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
أخبار العالم

بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها
أ ش أ

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم /الأربعاء/، على تباين مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام تراجعا بنحو 23.58 نقطة بما نسبته 0.26% ليصل إلى مستوى 8894.44 نقطة، إذ جرى تداول نحو 394 مليون سهم عبر 24 ألفا و697 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 90.1 مليون دينار كويتي.


وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 8.04 نقطة، بما نسبته 0.10% ليصل إلى مستوى 8470.62 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 275 مليون سهم من خلال 16 ألفا و380 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 41.9 مليون دينار كويتي.


بينما تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 32.64 نقطة بما نسبته 0.34% ليصل إلى مستوى 9439.67 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 119 مليون سهم عبر 8317 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 48.1 مليون دينار كويتي.


وسجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعا بنحو 12.44 نقطة بما نسبته 0.14% ليصل إلى مستوى 8622.02 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 132 مليون سهم عبر 8355 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 25.7 مليون دينار كويتي.
 

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ارشيفية

استجواب مالك المنزل.. تطور في جريمة جثة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

الفيديو

إيداعه فى مصحة لعلاج الإدمان.. كشف تفاصيل فيديو لشخص يسير فى حالة عدم اتزان

الواقعة

الكاميرات صورتهم.. القبض على 3 أشخاص سرقوا متعلقات من داخل سيارة بالجيزة

بالصور

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إم جي 8

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

