مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على تباين

أ ش أ

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم /الأربعاء/ عند مستوى 2,075.18 بانخفاض، وقدره 0.82 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال.



في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,008.92 بارتفاع وقدره 0.45 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونين و296 ألف و480 سهم بقيمة إجمالية قدرها 844 ألف و541 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 141 صفقة.



وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية؛ حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 54.32% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

