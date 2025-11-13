مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد توازن بلاده في علاقاته مع دول العالم

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن العراق متوازن بعلاقاته مع دول العالم وينتهج سياسة الانفتاح على المجتمع الدولي وبما يعزز المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء "الأعرجي"، مع مديرة مبادرة العراق ضمن برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، فيكتوريا تايلور والوفد المرافق لها، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان أن اللقاء تناول بحث تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وبرنامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، في القضايا والملفات التي يتبناها البرنامج.

وأشار إلى أن "تايلور"، قدمت التهاني بنجاح الانتخابات البرلمانية في العراق، مؤكدة أن العراق يتمتع بحرية تامة وديمقراطية تترسخ يوماً بعد يوم.

وأشادت "تايلور" بنجاح الحكومة العراقية في ملف إعادة النازحين من مخيم الهول وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، وكذلك نجاح المؤتمر الخاص بمخيم الهول الذي عقد في نيويورك في شهر سبتمبر الماضي.

ف ع/ه م غ