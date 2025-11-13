قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ كفر الشيخ يستجيب لمواطن ويزور والده المريض في منزله.. صور
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد توازن بلاده في علاقاته مع دول العالم

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي
أ ش أ

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن العراق متوازن بعلاقاته مع دول العالم وينتهج سياسة الانفتاح على المجتمع الدولي وبما يعزز المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء "الأعرجي"، مع مديرة مبادرة العراق ضمن برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، فيكتوريا تايلور والوفد المرافق لها، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف البيان أن اللقاء تناول بحث تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وبرنامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، في القضايا والملفات التي يتبناها البرنامج.
وأشار إلى أن "تايلور"، قدمت التهاني بنجاح الانتخابات البرلمانية في العراق، مؤكدة أن العراق يتمتع بحرية تامة وديمقراطية تترسخ يوماً بعد يوم.
وأشادت "تايلور" بنجاح الحكومة العراقية في ملف إعادة النازحين من مخيم الهول وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، وكذلك نجاح المؤتمر الخاص بمخيم الهول الذي عقد في نيويورك في شهر سبتمبر الماضي.
صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

حالة الطقس

"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق

زيزو

شوقي غريب: عقوبات زيزو وبيزيرا طبيعية.. وتوروب أضاف الكثير للأهلي

خالد مرتجي

مرتجى يتقدم ببلاغ للنائب العام

شوبير

صراع بين الأهلي والزمالك لضم مدافع بتروجيت.. شوبير يكشف التفاصيل

محمد ابو جبل

محمد أبو جبل: لم أعترض علي عدم وجودي في قائمة المنتخب المصري

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

