محافظ كفر الشيخ يستجيب لمواطن ويزور والده المريض في منزله.. صور
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
أخبار العالم

كارثة غازية بولاية أوكلاهوما الأمريكية.. مئات السكان يفرون والهواء يتحول إلى سم قاتل

كارثة غازية بولاية أوكلاهوما الأمريكية
كارثة غازية بولاية أوكلاهوما الأمريكية
ناصر السيد

أجلت السلطات الأمريكية مئات الأشخاص من مدينة في ولاية أوكلاهوما ، وطُلب من آخرين البقاء في أماكنهم بعد أن تسرب الغاز من شاحنة تحمل غاز الأمونيا اللامائي في موقف سيارات فندق، وفقًا لما ذكرته السلطات يوم الخميس.

تسرب الغاز بولاية أوكلاهوما الأمريكية

وقع تسرب الغاز قبيل الساعة العاشرة مساءً يوم الأربعاء وصرح مسؤولو المدينة في مؤتمر صحفي بأن سكان المنطقة المجاورة كانوا يعانون من ضائقة تنفسية، ونُقل ما لا يقل عن 36 شخصًا إلى مستشفى محلي، 11 منهم إلى مستشفيات أخرى لتلقي المزيد من العلاج، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأفادت السلطات الأمريكية بأن ما لا يقل عن 500 إلى 600 شخص كانوا في ملجأ حتى صباح الخميس وتم إخلاء العديد من دور رعاية المسنين، وأُغلقت المدارس لهذا اليوم.

وقالت كريستال بلاكويل، التي تم إجلاؤها، إن مسؤولي الطوارئ كانوا يرتدون أقنعة واقية من الغاز ويطرقون الأبواب.

وأضافت بلاكويل لقناة KWTV-TV: "كان الاستيقاظ على شيءٍ غريب بعض الشيء ظننتُه حلمًا حقيقيًا"، موضحة أنها كانت جالسةً في سيارتها، لا تزال ترتدي بيجامتها.

وأفادت السلطات بأن جودة الهواء قيد المراقبة، وأن شاحنة الصهريج لم تعد تنفث الغاز، إلا أن قلة الرياح أبطأت جهود تبديده وكانت عدة وكالات على أهبة الاستعداد للمساعدة، بما في ذلك فرق التعامل مع المواد الخطرة ووحدة الحرس الوطني الأمريكي في أوكلاهوما التي تدعم فرق الاستجابة الأولية في حالات الطوارئ.

غاز الأمونيا

يُستخدم غاز الأمونيا اللامائية كسماد للمساعدة في توفير النيتروجين لنباتات الذرة والقمح. إذا لمسها أي شخص وهو في حالته الغازية أو السائلة، فقد يُصاب بحروق. في الأسبوع الماضي، أدى تسرب الأمونيا اللامائية الناجم عن انفجار في مصنع شمال مدينة يازو بولاية ميسيسيبي إلى إجلاء السكان المجاورين.

يبلغ عدد سكان ويذرفورد حوالي 12 ألف نسمة وتقع على بعد حوالي 70 ميلاً (113 كيلومترًا) إلى الغرب من مدينة أوكلاهوما.

كارثة غازية ولاية أوكلاهوما الأمريكية ولاية أوكلاهوما سم قاتل تسرب الغاز بولاية أوكلاهوما الأمريكية غاز الأمونيا

