الصين تؤكد سعيها لتسهيل دخول المزيد من السلع عالية الجودة إلى سوقها

أكدت الصين، اليوم الخميس، أنها ستتخذ مزيدا من الخطوات لتسهل بشكل ملموس دخول المزيد من المنتجات والخدمات عالية الجودة من مجموعة أوسع من الدول، إلى سوقها.



وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، خه يا دونج - خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن الصين ستحسن خططها وستُعزز تنظيم وتنفيذ 10 أنشطة رئيسية بشأن حملة "السوق الكبيرة للجميع: التصدير إلى الصين"، مشيرا إلى أن ذلك سيشمل تطويرا شاملا لمنصات التبادل والملاءمة، باستخدام أساليب مثل الملاءمة بين المنتجات المتخصصة والمشتريات المستهدفة على الصعيد الإقليمي.



وأضاف أن الحملة، التي تكمّل وتخلق التضافر مع معرض الصين الدولي للاستيراد، قد أنشأت بالفعل قناة جديدة لدخول المنتجات العالمية إلى السوق الصينية.



وأشار المتحدث إلى أن ذلك أسهم في الأداء المتميز لعقد الصفقات خلال معرض الصين الدولي للاستيراد في نسخته الثامنة، والتي شهدت ارتفاعا قياسيا في قيمة الصفقات التي بلغت 83.49 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.4 بالمئة على أساس سنوي.



ووجّه المتحدث دعوة صادقة للحكومات ووكالات ترويج التجارة وجمعيات الأعمال والشركات حول العالم للمشاركة بفعالية في أنشطة "سوق كبيرة للجميع: التصدير إلى الصين"، ولتقاسُم الفرص التي توفرها السوق الصينية الضخمة للغاية.

