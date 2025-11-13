قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
خالد الجندي يكشف عن فئة من الناس يباهي الله بهم الملائكة.. من هم؟
أخبار العالم

الصين تؤكد سعيها لتسهيل دخول المزيد من السلع عالية الجودة إلى سوقها

الصين
الصين
أ ش أ

أكدت الصين، اليوم الخميس، أنها ستتخذ مزيدا من الخطوات لتسهل بشكل ملموس دخول المزيد من المنتجات والخدمات عالية الجودة من مجموعة أوسع من الدول، إلى سوقها.


وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، خه يا دونج - خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن الصين ستحسن خططها وستُعزز تنظيم وتنفيذ 10 أنشطة رئيسية بشأن حملة "السوق الكبيرة للجميع: التصدير إلى الصين"، مشيرا إلى أن ذلك سيشمل تطويرا شاملا لمنصات التبادل والملاءمة، باستخدام أساليب مثل الملاءمة بين المنتجات المتخصصة والمشتريات المستهدفة على الصعيد الإقليمي.


وأضاف أن الحملة، التي تكمّل وتخلق التضافر مع معرض الصين الدولي للاستيراد، قد أنشأت بالفعل قناة جديدة لدخول المنتجات العالمية إلى السوق الصينية.


وأشار المتحدث إلى أن ذلك أسهم في الأداء المتميز لعقد الصفقات خلال معرض الصين الدولي للاستيراد في نسخته الثامنة، والتي شهدت ارتفاعا قياسيا في قيمة الصفقات التي بلغت 83.49 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.4 بالمئة على أساس سنوي.


ووجّه المتحدث دعوة صادقة للحكومات ووكالات ترويج التجارة وجمعيات الأعمال والشركات حول العالم للمشاركة بفعالية في أنشطة "سوق كبيرة للجميع: التصدير إلى الصين"، ولتقاسُم الفرص التي توفرها السوق الصينية الضخمة للغاية.
 

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

حالة الطقس

"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق

زيزو

شوقي غريب: عقوبات زيزو وبيزيرا طبيعية.. وتوروب أضاف الكثير للأهلي

صورة موضوعية

استمرار الحملات الميدانية بجنوب الغردقة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين المظهر الحضاري

صورة موضوعية

سفاجا تواصل أعمال الصيانة والرصف لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري

محافظ الفيوم

الأنصاري يناقش الاستعدادات النهائية لتنظيم مهرجان الفيوم السينمائي الدولي

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

