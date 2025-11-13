الرئيس الصيني يلغي مشاركته في قمة مجموعة العشرين

أفادت وسائل إعلام ، بأن الرئيس الصيني شي جين بينج ألغى مشاركته في قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى والدول الناشئة في جنوب أفريقيا، عقب انسحابات سابقة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء لي شيانج سوف يمثل الجمهورية الشعبية في جوهانسبرج في وقت لاحق من الشهر الجاري.



وأشارت الوزارة إلى أن هذا يعني أنه للمرة الأولى منذ تشكلت المجموعة، سوف يتغيب رؤساء أكثر ثلاث دول نافذة في مجموعة العشرين -الولايات المتحدة وروسيا والصين- عن حضور القمة.