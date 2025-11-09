«ترامب» يقاطع قمة العشرين في جنوب إفريقيا.. لهذ السبب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقاطعة جنوب إفريقيا التي تستضيف قمة العشرين .

وهاجم ترامب جنوب أفريقيا على قرار عقد قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، واصفا الأمر بـ"العار التام"، متهماً الحكومة الجنوب أفريقية بقتل وذبح المزارعين البيض ومصادرة أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني.

وكتب ترامب في منشور على منصه "تروث سوشيال": "إنه عار تام أن يُعقد قمة العشرين في جنوب أفريقيا. فالأفريكان (الذين ينحدرون من المستوطنين الهولنديين، وكذلك المهاجرين الفرنسيين والألمان) يُقتلون ويُذبحون، وتُصادر أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني".

وأعلن ترامب مقاطعة أمريكية كاملة للقمة، قائلا: "لن يحضر أي مسئول في الحكومة الأمريكية طالما استمرت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".

وأردف قائلا: "أتطلع إلى استضافة قمة العشرين لعام 2026 في ميامي، فلوريدا".