أخبار العالم

الجامعة العربية والإسكوا تطلقان التقرير الأول عن حالة المناخ بالمنطقة

أرشيفية - أضرار التغيرات المناخية
أرشيفية - أضرار التغيرات المناخية
الديب أبوعلي

أطلقت جامعة الدول العربية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التقرير الأول لحالة المناخ في المنطقة العربية لعام 2024، الذي يشكل مرجعاً علمياً رصيناً لرصد وتحليل تطورات المناخ في الدول العربية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن التقرير يمثل خطوة نوعية نحو فهم أعمق لأنماط المناخ والمخاطر المرتبطة بها، مشيراً إلى أنه يقدم تقييماً علمياً موثوقاً يستند إلى أحدث البيانات والرؤى الإقليمية، ويُعد أداة مهمة لصياغة سياسات قائمة على الأدلة واتخاذ قرارات أكثر استنارة في مواجهة التحديات المناخية.

وأضاف المالك أن هذا التقرير يجسد نموذجاً ناجحاً لتكامل الجهود بين المؤسسات الإقليمية والدولية، بفضل مساهمات المراكز الوطنية للأرصاد الجوية ووكالات الأمم المتحدة والهيئات البحثية المتخصصة، موضحاً أنه يفتح الباب أمام تعزيز العمل العربي المشترك نحو مستقبل أكثر استدامة وأمناً مناخياً.

ويأتي إصدار هذا التقرير في وقت تتزايد فيه تداعيات التغير المناخي على المنطقة العربية، ما يجعل من نتائجه وتحليلاته مرجعاً أساسياً لصناع القرار والجهات المعنية بالتنمية المستدامة في العالم العربي.

جامعة الدول العربية الإسكوا المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حالة المناخ في المنطقة العربية المناخ المراكز الوطنية للأرصاد الجوية التغير المناخي الدول العربية الأرصاد الجوية

أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
الدوافع النفسية وراء الزواج من رجل أصغر
فحص عوادم السيارات
بيطري الشرقية
