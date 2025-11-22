قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ترامب وممداني..اختلاف في الأسلوب واتفاق على مستقبل نيويورك|ماذا حدث خلال لقائهما؟

ترامب وممداني
ترامب وممداني
ياسمين القصاص

شهد البيت الأبيض في واشنطن أول لقاء صحفي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعمدة نيويورك المنتخب حديثا، زهران ممداني، وقد حمل اللقاء العديد من الرسائل السياسية، سواء المتعلقة بالعلاقات بينهما أو بمواقفهما من قضايا محلية ودولية.  

وفي هذا الصدد، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمش في البيت الأبيض بعمدة بلدية نيويورك الجديد، زهران ممداني، في أول لقاء صحفي يجمعهما منذ انتخاب الأخير. 

وأوضح ترامب أنه لم يتطرق في حديثه مع ممداني إلى مسألة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال زيارته نيويورك.

وحول رؤيته لممداني، قال الرئيس ترامب: "سندعم ممداني فهو يمتلك فرصة كبيرة للنجاح في نيويورك.. لقد اعتمد على نفسه وحقق فوزا رائعا، ويريد أن يجعل المدينة أكثر أمنا، سنعمل معا على حل خلافاتنا، فأفكار العمدة المنتخب ممداني تتوافق إلى حد كبير مع أفكارنا.. سأشعر بالأمن للعيش في نيويورك بينما يكون ممداني عمدة لها.. نحن نختلف في الأسلوب لكننا نتشارك في الأهداف".

تعليق ممداني على الاجتماع

من جانبه، قال ممداني: "تحدثت عن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية  بتمويل أمريكي، وأنا أشارك الرئيس الرأي بشأن ضرورة تخصيص مواردنا لخدمة المواطنين.. كما ناقشت مع الرئيس ترامب مسألة تدخل إدارة الهجرة في نيويورك وتطبيق قانون الهجرة وتأثير ذلك على المدينة. أقدر هذا الاجتماع مع الرئيس، وأتطلع للعمل معه".

قضايا دولية: من لبنان إلى أوكرانيا

وفي سياق منفصل، تناول ترامب ملفات إقليمية ودولية خلال حديثه، قائلا: "حزب الله لطالما كان مشكلة في لبنان.. ولدي خطة من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، وما نريده هو أن يوقع بوتين وزيلينسكي اتفاقا ينهي الحرب.. وتحدثت مع مسؤولين أوكرانيين، ولا أعتقد أن الحرب كان ينبغي أن تندلع أصلا.. والسلام بين روسيا وأوكرانيا بات قريبا، فأنا أملك علاقة جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعلى زيلينسكي الموافقة على الخطة الأمريكية للسلام".

الوضع في الشرق الأوسط

وأضاف ترامب في حديثه عن الشرق الأوسط: "سنعمل على تعزيز السلام في المنطقة، ونتعاون مع الحكومة اللبنانية، وسنوجّه دعوة للرئيس اللبناني لزيارة البيت الأبيض. كما نبذل كل ما بوسعنا لتحقيق نزع كامل لسلاح حركة حماس".

والجدير بالذكر، أن يأتي اللقاء الأول بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعمدة المنتخب زهران ممداني ليعكس مرحلة جديدة من التفاعل بين الإدارة الفدرالية ومدينة نيويورك، في ظل ملفات حساسة محلية ودولية. 

وبرغم تباين الأساليب بين الطرفين، يبدو أن هناك مساحة واسعة للتفاهم والتعاون في القضايا الجوهرية التي تمس أمن المدينة ومستقبلها.

ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة ممداني عمدة نيويورك واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

كأس العالم

نجوم كبار خارج كأس العالم 2026 .. غيابات صادمة تهز المشهد الكروي العالمي

صخرة فيبساكسلا

المريخ يفاجئ ناسا.. اكتشاف صخرة غامضة لا تنتمي إلى الكوكب الأحمر| ما القصة؟

كويكب

خطر يقترب من الأرض.. اصطدام محتمل يهدد الكوكب | ايه الحكاية ؟

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد