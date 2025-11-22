ترامب وممداني..اختلاف في الأسلوب واتفاق على مستقبل نيويورك|ماذا حدث خلال لقائهما؟

شهد البيت الأبيض في واشنطن أول لقاء صحفي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعمدة نيويورك المنتخب حديثا، زهران ممداني، وقد حمل اللقاء العديد من الرسائل السياسية، سواء المتعلقة بالعلاقات بينهما أو بمواقفهما من قضايا محلية ودولية.

وفي هذا الصدد، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمش في البيت الأبيض بعمدة بلدية نيويورك الجديد، زهران ممداني، في أول لقاء صحفي يجمعهما منذ انتخاب الأخير.

وأوضح ترامب أنه لم يتطرق في حديثه مع ممداني إلى مسألة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال زيارته نيويورك.

وحول رؤيته لممداني، قال الرئيس ترامب: "سندعم ممداني فهو يمتلك فرصة كبيرة للنجاح في نيويورك.. لقد اعتمد على نفسه وحقق فوزا رائعا، ويريد أن يجعل المدينة أكثر أمنا، سنعمل معا على حل خلافاتنا، فأفكار العمدة المنتخب ممداني تتوافق إلى حد كبير مع أفكارنا.. سأشعر بالأمن للعيش في نيويورك بينما يكون ممداني عمدة لها.. نحن نختلف في الأسلوب لكننا نتشارك في الأهداف".

تعليق ممداني على الاجتماع

من جانبه، قال ممداني: "تحدثت عن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بتمويل أمريكي، وأنا أشارك الرئيس الرأي بشأن ضرورة تخصيص مواردنا لخدمة المواطنين.. كما ناقشت مع الرئيس ترامب مسألة تدخل إدارة الهجرة في نيويورك وتطبيق قانون الهجرة وتأثير ذلك على المدينة. أقدر هذا الاجتماع مع الرئيس، وأتطلع للعمل معه".

قضايا دولية: من لبنان إلى أوكرانيا

وفي سياق منفصل، تناول ترامب ملفات إقليمية ودولية خلال حديثه، قائلا: "حزب الله لطالما كان مشكلة في لبنان.. ولدي خطة من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، وما نريده هو أن يوقع بوتين وزيلينسكي اتفاقا ينهي الحرب.. وتحدثت مع مسؤولين أوكرانيين، ولا أعتقد أن الحرب كان ينبغي أن تندلع أصلا.. والسلام بين روسيا وأوكرانيا بات قريبا، فأنا أملك علاقة جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعلى زيلينسكي الموافقة على الخطة الأمريكية للسلام".

الوضع في الشرق الأوسط

وأضاف ترامب في حديثه عن الشرق الأوسط: "سنعمل على تعزيز السلام في المنطقة، ونتعاون مع الحكومة اللبنانية، وسنوجّه دعوة للرئيس اللبناني لزيارة البيت الأبيض. كما نبذل كل ما بوسعنا لتحقيق نزع كامل لسلاح حركة حماس".

والجدير بالذكر، أن يأتي اللقاء الأول بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعمدة المنتخب زهران ممداني ليعكس مرحلة جديدة من التفاعل بين الإدارة الفدرالية ومدينة نيويورك، في ظل ملفات حساسة محلية ودولية.

وبرغم تباين الأساليب بين الطرفين، يبدو أن هناك مساحة واسعة للتفاهم والتعاون في القضايا الجوهرية التي تمس أمن المدينة ومستقبلها.