ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
أخبار العالم

حالة من الذعر تصيب الاحتلال الإسرائيلي بسبب حليب أطفال

مخاوف داخل الاحتلال الإسرائيلي من حليب الأطفال
محمد على

ضربت حالة من الذعر الاحتلال الإسرائيلي فيما يخص حليب أطفال  تم اكتشاف مواد سامة في عبواته، وفق ما ذكرت وسائل إعلام الاحتلال.

ذكرت  وزارة الصحة الإسرائيلية في تحذير لها أن حليب الأطفال "باي هارت"  يحتوي على بكتيريا سامة وقد يؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى وفاة الرضّع.

 وأكدت الوزارة أن هذا المنتج غير متوفر حاليا في الأسواق الإسرائيلية، لكنها حذّرت من شرائه أو استيراده للاستهلاك، نظرا لخطورته البالغة. وبينت ان تلك البكتيريا تُنتج أحد أخطر السموم المعروفة لدى البشر- توكسين البوتولينوم – وأي جرعات عالية منه قد تتسبب بالوفاة.

ويأتي هذا التحذير في سياق تقارير من الولايات المتحدة عن تفش لحالات تسمم غذائي بين رُضع تناولوا بدائل حليب ملوثة بنفس البكتيريا القاتلة.


يعد توكسين البوتولينوم هو بروتين عصبي شديد السُّمية تنتجه بكتيريا Clostridium botulinum وسلالات مرتبطة بها. وعلى الرغم من خطورته، يُستخدم هذا السم في مجالات طبية وتجميلية بجرعات دقيقة جدا، أبرزها في حقن البوتوكس، ولعلاج تشنجات العضلات أو لأغراض تجميلية.

غير أن التعرّض له -خاصة عند الرُّضّع- يمكن أن يكون مهدّدا للحياة. 

حذرت وزارة الصحة من أن إصابة الرضيع بهذه البكتيريا قد تؤدي إلى أعراض خطيرة، تشمل: انخفاض ملحوظ في قوة العضلات،إرهاق شديد ونعاس غير طبيعي، صعوبة في الأكل أو البلع، مشاكل في التنفس، وفي الحالات الحرجة: شلل عصبي قد ينتهي بالوفاة.

فضيحة الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي حليب الأطفال مواد سامة باي هارت وفاة الرضّع الأسواق الإسرائيلية

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

المتهم

القبض على المتهم بالتعدي على سيدة وتكسير محتويات محلها بالشرقية

محاكمة اللاعب رمضان صبحي

رفع جلسة محاكمة اللاعب رمضان صبحى و3 آخرين لنظر تحديد موعد التأجيل

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

