حالة من الذعر تصيب الاحتلال الإسرائيلي بسبب حليب أطفال

ضربت حالة من الذعر الاحتلال الإسرائيلي فيما يخص حليب أطفال تم اكتشاف مواد سامة في عبواته، وفق ما ذكرت وسائل إعلام الاحتلال.

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية في تحذير لها أن حليب الأطفال "باي هارت" يحتوي على بكتيريا سامة وقد يؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى وفاة الرضّع.

وأكدت الوزارة أن هذا المنتج غير متوفر حاليا في الأسواق الإسرائيلية، لكنها حذّرت من شرائه أو استيراده للاستهلاك، نظرا لخطورته البالغة. وبينت ان تلك البكتيريا تُنتج أحد أخطر السموم المعروفة لدى البشر- توكسين البوتولينوم – وأي جرعات عالية منه قد تتسبب بالوفاة.

ويأتي هذا التحذير في سياق تقارير من الولايات المتحدة عن تفش لحالات تسمم غذائي بين رُضع تناولوا بدائل حليب ملوثة بنفس البكتيريا القاتلة.



يعد توكسين البوتولينوم هو بروتين عصبي شديد السُّمية تنتجه بكتيريا Clostridium botulinum وسلالات مرتبطة بها. وعلى الرغم من خطورته، يُستخدم هذا السم في مجالات طبية وتجميلية بجرعات دقيقة جدا، أبرزها في حقن البوتوكس، ولعلاج تشنجات العضلات أو لأغراض تجميلية.

غير أن التعرّض له -خاصة عند الرُّضّع- يمكن أن يكون مهدّدا للحياة.

حذرت وزارة الصحة من أن إصابة الرضيع بهذه البكتيريا قد تؤدي إلى أعراض خطيرة، تشمل: انخفاض ملحوظ في قوة العضلات،إرهاق شديد ونعاس غير طبيعي، صعوبة في الأكل أو البلع، مشاكل في التنفس، وفي الحالات الحرجة: شلل عصبي قد ينتهي بالوفاة.