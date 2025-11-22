الشرطة الفيدرالية تعتقل الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو

قال محامي الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو لرويترز إن موكله تم احتجازه لدى الشرطة الاتحادية السبت، منهيا شهورا من الإقامة الجبرية بينما استأنف الإدانة من المحكمة العليا بشأن تقويضه الديمقراطية البرازيلية.

لم يُفصِح محامي بولسونارو عن سبب الاحتجاز. وقال مصدر مطلع إنه إجراء وقائي يتعلق بشروط إقامته الجبرية.



حُكم على الريس اليميني السابق في سبتمبر بالسجن لمدة 27 عامًا وثلاثة أشهر بتهمة التخطيط للانقلاب للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات عام 2022 أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

تم اعتبار بولسونارو الزعيم والمستفيد الرئيسي من مخطط لمنع لولا من تولي منصبه في عام 2023.

منذ أكثر من 100 يوم، يخضع بولسونارو للإقامة الجبرية الصارمة بتهمة انتهاك التدابير الاحترازية في قضية منفصلة تتعلق بزعم محاولته التدخل الأمريكي لوقف القضية الجنائية ضده.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان صديقًا لبولسونارو عندما كانا في السلطة، القضية بأنها "حملة شعواء". وفرض عقوبات على مورايس، القاضي المشرف على القضية، وفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على الواردات الأمريكية من العديد من السلع البرازيلية، والتي بدأ في إلغائها هذا الشهر.

أثناء إقامته الجبرية، مُنع بولسونارو من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لكنه استقبل زيارات من حلفائه السياسيين. ومن المتوقع أن يطلب دفاعه الإذن بإبقائه قيد الإقامة الجبرية.