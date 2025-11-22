وزير الخارجية السعودي : لابد من مواجهة التدفقات المالية العالمية غير المشروعة

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت إن المملكة تستمر في تشجيع الاستثمار بمختلف القطاعات.

وزير الخارجية السعودي أمام قمة العشرين

وشدد وزير الخارجية السعودي، في كلمته أمام قمة العشرين بجنوب أفريقيا، على ضرورة الحد من التدفقات المالية العالمية غير المشروعة.

وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى جوهانسبرج لرئاسة وفد المملكة في المشارك في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها جنوب أفريقيا، نيابة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

قمة العشرين بجنوب أفريقيا

وستناقش قمة العشرين بجنوب أفريقيا، أبرز التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية، وأهمية ترسيخ الحوار والتعاون بين دول المجموعة لمواجهة القضايا العالمية مثل الأزمات الجيوسياسية، والتنمية الاقتصادية، وإعفاء الديون، وتغير المناخ، وضرورة تعزيز التعاون الدولي وصولًا إلى حلول شاملة ومستدامة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".