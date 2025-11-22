أخبار التكنولوجيا | ميزة جديدة على إكس لتوضيح مصداقية الحسابات.. أستراليا تدرج منصة شهيرة ضمن القائمة المحظورة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:


مفاجأة ثقيلة من آبل.. أجهزة منخفضة التكلفة تقلب الموازين قريبا
تستعد شركة آبل Apple، لإطلاق مجموعة جديدة من الأجهزة الاقتصادية مطلع العام المقبل، تشمل طرازات منخفضة التكلفة من أجهزة آيفون وآيباد وماك، ويعد جهاز MacBook الجديد الأكثر لفتا للانتباه ضمن التشكيلة المرتقبة.


إيلون ماسك يكشف ميزة جديدة على إكس لتوضيح مصداقية الحسابات


بدأت منصة إكس X، التابعة لـ إيلون ماسك في طرح ميزة جديدة على حسابات المستخدمين تهدف إلى زيادة الشفافية والتحقق من مصداقية الحسابات. 


أبرز مزايا Nano Banana Pro.. نموذج جوجل الجديد لإنشاء الصور بدقة وواقعية
 

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق النسخة المطورة من نموذجها لتوليد الصور Nano Banana Pro، المبني على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini 3 Pro، والذي يتيح إنتاج صور أكثر دقة ووضوحا بجودة عالية.


رقابة الإنترنت تشتد.. أستراليا تدرج منصة شهيرة ضمن قائمة المنصات المحظورة
 

قبل أسابيع قليلة من دخول قرار أستراليا بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما حيز التنفيذ، أعلنت هيئة السلامة الإلكترونية eSafety إضافة منصة تويتش Twitch، إلى قائمة المنصات المشمولة بالحظر، فيما استبعدت منصة Pinterest تماشيا مع قواعد الحد الأدنى للسن لاستخدام وسائل التواصل SMMA.


ذكاء “Grok” الاصطناعي يثير الجدل بانحيازه المفرط لـ إيلون ماسك
 

أثار إصدار Grok 4.1 هذا الأسبوع موجة واسعة من السخرية والجدل على منصة إكس، بعد تداول مستخدمين لصور وردود تظهر أن النموذج يميل بشكل مبالغ فيه إلى تمجيد مؤسسه إيلون ماسك، حتى عند طرح أسئلة لا علاقة لها بالتكنولوجيا.


 

جوجل تقوي الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال ولكن التحديات مستمرة
 

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزات جديدة لمكافحة الاحتيال الرقمي في الهند، تشمل كشف عمليات الاحتيال مباشرة على أجهزة Pixel 9 وتنبيهات لمشاركة الشاشة في التطبيقات المالية، في خطوة تهدف لحماية المستخدمين من الخسائر المتزايدة بسبب الاحتيال عبر الإنترنت.


تحديثات قوية قادمة في iPhone 18 Pro.. كل ما تشير إليه التسريبات


مع نجاح سلسلة iPhone 17 وزيادة الطلب عليها مقارنة بسلسلة iPhone 16، تتجه أنظار عشاق الهواتف الذكية الآن نحو iPhone 18 المرتقب، حيث تشير التسريبات الأخيرة إلى مجموعة من التحديثات الكبيرة المتوقع إضافتها في 2026.

أوبو تكشف عن هاتف غامض بسعر مناسب وبطارية خارقة

حصل هاتف ذكي جديد من شركة أوبو Oppo، على شهادة الاعتماد من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية MIIT. 

