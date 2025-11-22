إيلون ماسك يكشف ميزة جديدة على إكس لتوضيح مصداقية الحسابات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
بدأت منصة إكس X، التابعة لـ إيلون ماسك في طرح ميزة جديدة على حسابات المستخدمين تهدف إلى زيادة الشفافية والتحقق من مصداقية الحسابات. 

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، تعرض هذه الميزة معلومات حول الحساب تشمل موقعه الجغرافي، عدد مرات تغيير اسم المستخدم، تاريخ إنشاء الحساب، وطريقة تنزيل تطبيق إكس

وتهدف الشركة من خلال هذه الميزة إلى الحد من التفاعل غير الحقيقي على المنصة، مثل الحسابات الآلية التي تنتحل شخصيات بشرية، وهي مشكلة قد تصبح أكثر تعقيدا في عصر الذكاء الاصطناعي.

وقد أعلن عن هذه الميزة لأول مرة في أكتوبر الماضي، حين أوضح رئيس قسم المنتجات في إكس، نيكيتا بير، أن الشركة ستبدأ التجربة بعرض المعلومات على حساباته وحسابات موظفي إكس أولا.

وتعد الفكرة من وراء ذلك هي تمكين المستخدمين من تقييم مصداقية الحسابات والتأكد مما إذا كانوا يتفاعلون مع حساب حقيقي أو روبوت أو جهة سيئة النية تسعى لنشر معلومات مضللة.

فمثلا، إذا ذكر الحساب في سيرته أنه من ولاية أمريكية بينما تظهر المعلومات أنه موجود في الخارج، فقد يشير ذلك إلى نوايا مشبوهة.

ميزة About this account

كما يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه المعلومات عن طريق الضغط على تاريخ الانضمام في الملف الشخصي، لتظهر صفحة تعرض تاريخ انضمام الحساب، وموقعه الجغرافي، وعدد تغييرات اسم المستخدم وتاريخ آخر تغيير، إضافة إلى طريقة تنزيل التطبيق سواء من App Store أو Google Play. 

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين خيار عرض البلد أو المنطقة الجغرافية فقط، مع كون البلد هو الخيار الافتراضي، ويمكن تعديل ذلك من إعدادات الخصوصية والأمان ضمن قسم "حول حسابك". 

كما أظهرت بعض التحليلات أن إكس يعمل على ميزة إضافية قد تحذر الحسابات التي تستخدم VPN لإخفاء موقعها، لتنبه الآخرين إلى أن البلد أو المنطقة قد لا تكون دقيقة.

وجاء طرح الميزة بعد تفاعل المستخدمين على المنصة، حيث طلب أحدهم من إيلون ماسك إجبار الحسابات على عرض موقعها، ليرد بير قائلا: "أعطني 72 ساعة"، ومنذ ذلك الحين بدأت الميزة بالظهور تدريجيا على بعض الحسابات. 

ولا تزال الميزة غير متاحة بعد على حسابات المستخدمين الآخرين بشكل كامل، ربما لمنحهم الوقت لمراجعة بياناتهم وتحديثها قبل التوسع في طرحها. 

ويذكر أن إكس ليست أول منصة اجتماعية تقدم هذا المستوى من الشفافية، حيث توفر إنستجرام منذ فترة طويلة ميزة مشابهة باسم "About this account".

