قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رقابة الإنترنت تشتد.. أستراليا تدرج منصة شهيرة ضمن قائمة المنصات المحظورة

منصة تويتش
منصة تويتش
شيماء عبد المنعم

قبل أسابيع قليلة من دخول قرار أستراليا بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما حيز التنفيذ، أعلنت هيئة السلامة الإلكترونية eSafety إضافة منصة تويتش Twitch، إلى قائمة المنصات المشمولة بالحظر، فيما استبعدت منصة Pinterest تماشيا مع قواعد الحد الأدنى للسن لاستخدام وسائل التواصل SMMA.

وأكد متحدث باسم تويتش لموقع TechCrunch، أن المنصة ستمنع المستخدمين الأستراليين دون 16 عاما من إنشاء حسابات ابتداء من 10 ديسمبر، على أن يتم تعطيل الحسابات الموجودة بالفعل لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما في 9 يناير. 

وأوضحت الشركة أن تويتش عالميا يتيح التسجيل لمن هم في سن 13 عاماً وما فوق، شريطة إشراف أحد الوالدين أو الأوصياء القانونيين على المستخدمين دون السن القانونية في بلدانهم.

ولم ترد Pinterest على طلب التعليق.

وقالت هيئة eSafety إن تصنيف تويتش كـ منصة “مقيدة بالعمر” يعود إلى كونها تعتمد على التفاعل الاجتماعي والبث المباشر، وهي خصائص تجعلها تندرج ضمن المنصات ذات المخاطر العالية. 

في المقابل، تستخدم Pinterest بشكل رئيسي لجمع الصور والأفكار، لذلك لم تدرج ضمن القواعد الخاصة بالمنصات المقيدة.

وسيبدأ تطبيق الحظر الأسترالي في 10 ديسمبر، ليشمل منصات “ميتا” مثل فيسبوك وإنستجرام، إضافة إلى سناب شات، تيك توك، إكس، يوتيوب (باستثناء يوتيوب كيدز وGoogle Classroom)، ريديت وخدمة البث المحلية Kick. 

ووفقا لهيئة تنظيم الإنترنت، سيتعين على هذه المنصات منع وصول المستخدمين دون 16 عاما إلى حساباتهم.

وكانت أستراليا قد أقرت العام الماضي قانونا يمنع الأطفال دون 16 عاما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت طالبت شركات كبرى مثل جوجل وميتا الحكومة بتأجيل التنفيذ إلى حين اكتمال تجارب التحقق من العمر.

وتوفر الهيئة أداة تقييم ذاتي لمساعدة المنصات في تحديد ما إذا كانت ملزمة بالخضوع لقواعد SMMA.

وتسير عدة دول، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على نهج مشابه مع اختلاف أساليب التنفيذ، فقد اعتمدت 24 ولاية أميركية حتى أغسطس 2025 قوانين للتحقق من العمر، وكانت يوتا أول ولاية تلزم متاجر التطبيقات بالتحقق من عمر المستخدمين والحصول على موافقة الوالدين قبل تحميل القاصرين للتطبيقات.

أما في المملكة المتحدة، فقد دخل قانون الأمان على الإنترنت حيز التنفيذ في يوليو، ليلزم المنصات الرقمية بحماية الأطفال من المحتوى الضار تحت طائلة دفع غرامات ضخمة، مع فرض آليات تحقق صارمة من العمر خصوصا للمحتوى عالي الخطورة مثل محتوى إيذاء النفس واضطرابات الأكل.

تويتش أستراليا قائمة المنصات المحظورة حظر استخدام منصات التواصل السلامة الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يهنئ لبنان بعيد الاستقلال ويؤكد دعم مؤسساته

أرشيفية

اندلاع حريق ضخم بمجع تجاري في إسرائيل

أرشيفية

بعد استمرار إسرائيل في خرق وقف إطلاق النار.. حماس تطالب امريكا بالتدخل

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد