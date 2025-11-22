قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025
محمد غالي

يبحث المواطنون عن اسعار الدواجن اليوم، والتي حافظت أسعار الدواجن على استقرارها في الأسواق المحلية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 بعد التراجع الذي شهدته بورصة الجيزة للدواجن خلال الأيام الماضية وسط حركة تداول هادئة واستمرار انتظام دورات التربية داخل المزارع.

سعر الدواجن اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في سوق الجملة نحو 57 جنيها بينما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 57 و69 جنيها حسب كل منطقة.

أسعار الفراخ البلدي

سجل كيلو الفراخ البلدي 97 جنيها في سوق الجملة وارتفع سعره للمستهلك داخل محال التجزئة إلى 107 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم بين 25 و25.5 جنيها
سجل الكتكوت الساسو من 13 إلى 14 جنيها
جاء الكتكوت البلدي الحر بين 7 و7.5 جنيها
تراوح سعر الكتكوت المشعر من 7.5 إلى 8 جنيهات

سعر الفراخ الساسو اليوم

سجل كيلو الفراخ الساسو في البورصة نحو 88 جنيها بينما وصل سعره للمستهلك إلى حوالي 98 جنيها

أسعار البيض اليوم

البيض البلدي من 130 إلى 135 جنيها للطبق
البيض الأحمر من 150 إلى 155 جنيها للطبق
البيض الأبيض من 155 إلى 160 جنيها للطبق

سعر كيلو البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه داخل الأسواق ومحال التجزئة بين 200 و210 جنيهات

أسعار الدواجن اليوم في محافظة الغربية

وشهدت أسواق محافظة الغربية استقرارا في أسعار الدواجن الحية داخل مدن طنطا والمحلة الكبرى وزفتى وسمنود والسنطة وقطور وبسيون وكفر الزيات وجاءت الأسعار على النحو التالي

الصنف  أقل سعر  أعلى سعر
الدواجن البيضاء  70  80
الدواجن البلدي  105  115
الدواجن الساسو  95  105
دواجن الأمهات  52  60

رقابة مكثفة على الأسواق

تواصل مديرية الطب البيطري ومباحث التموين حملات التفتيش على المزارع ومحال البيع لضبط أي مخالفات والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية واشتراطات الجودة وطرق العرض السليمة مع متابعة حركة التداول لمنع رفع الأسعار دون مبرر أو تداول دواجن غير مطابقة للمواصفات.

وأرجح خبراء الثروة الداجنة استمرار الاستقرار السعري خلال الفترة المقبلة بدعم من ثبات أسعار الأعلاف ووفرة الإنتاج المحلي مع توقعات بأن أي تحركات سعرية ستكون محدودة وغير مؤثرة على توازن السوق.

اسعار الدواجن اليوم أسعار الدواجن بورصة الجيزة للدواجن بورصة الجيزة كيلو الفراخ البلدي سعر كيلو الفراخ البيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

تسلا

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

لجنة انتخابية

الشرقية تنتهي من تجهيز اللجان الإنتخابية لإستقبال الناخبين..الاثنين

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد