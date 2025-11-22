أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025

يبحث المواطنون عن اسعار الدواجن اليوم، والتي حافظت أسعار الدواجن على استقرارها في الأسواق المحلية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 بعد التراجع الذي شهدته بورصة الجيزة للدواجن خلال الأيام الماضية وسط حركة تداول هادئة واستمرار انتظام دورات التربية داخل المزارع.

سعر الدواجن اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في سوق الجملة نحو 57 جنيها بينما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 57 و69 جنيها حسب كل منطقة.

أسعار الفراخ البلدي

سجل كيلو الفراخ البلدي 97 جنيها في سوق الجملة وارتفع سعره للمستهلك داخل محال التجزئة إلى 107 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم بين 25 و25.5 جنيها

سجل الكتكوت الساسو من 13 إلى 14 جنيها

جاء الكتكوت البلدي الحر بين 7 و7.5 جنيها

تراوح سعر الكتكوت المشعر من 7.5 إلى 8 جنيهات

سعر الفراخ الساسو اليوم

سجل كيلو الفراخ الساسو في البورصة نحو 88 جنيها بينما وصل سعره للمستهلك إلى حوالي 98 جنيها

أسعار البيض اليوم

البيض البلدي من 130 إلى 135 جنيها للطبق

البيض الأحمر من 150 إلى 155 جنيها للطبق

البيض الأبيض من 155 إلى 160 جنيها للطبق

سعر كيلو البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه داخل الأسواق ومحال التجزئة بين 200 و210 جنيهات

أسعار الدواجن اليوم في محافظة الغربية

وشهدت أسواق محافظة الغربية استقرارا في أسعار الدواجن الحية داخل مدن طنطا والمحلة الكبرى وزفتى وسمنود والسنطة وقطور وبسيون وكفر الزيات وجاءت الأسعار على النحو التالي

الصنف أقل سعر أعلى سعر

الدواجن البيضاء 70 80

الدواجن البلدي 105 115

الدواجن الساسو 95 105

دواجن الأمهات 52 60

رقابة مكثفة على الأسواق

تواصل مديرية الطب البيطري ومباحث التموين حملات التفتيش على المزارع ومحال البيع لضبط أي مخالفات والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية واشتراطات الجودة وطرق العرض السليمة مع متابعة حركة التداول لمنع رفع الأسعار دون مبرر أو تداول دواجن غير مطابقة للمواصفات.

وأرجح خبراء الثروة الداجنة استمرار الاستقرار السعري خلال الفترة المقبلة بدعم من ثبات أسعار الأعلاف ووفرة الإنتاج المحلي مع توقعات بأن أي تحركات سعرية ستكون محدودة وغير مؤثرة على توازن السوق.