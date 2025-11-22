قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
المنوفي يحذّر: انخفاض أسعار البيض كارثة ستنفجر قبل رمضان.. وهذا ينطبق أيضًا على الدواجن

بيض
بيض
ولاء عبد الكريم


حذّر حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، من أن الانخفاض الحاد في أسعار البيض خلال الفترة الحالية لا يُعد مؤشرًا إيجابيًا كما يعتقد البعض، موضحًا أن البيع بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج يعرّض آلاف المربين لخسائر كبيرة قد تدفعهم للخروج من السوق، وهو نفس السيناريو الذي يهدد قطاع الدواجن إذا استمرت الأسعار في التراجع بشكل غير منضبط.

وقال المنوفي:

إنني دائمًا وأبدًا أنحاز للمستهلك، ولكن حماية المستهلك تبدأ بحماية دورة الإنتاج نفسها؛ لأن انهيار المنتج اليوم يعني ارتفاعًا جنونيًا يصعب السيطرة عليه غدًا.

وأضاف أن السوق يستعد لمرحلة من الركود في الطلب خلال الأسابيع المقبلة مع بدء صيام الإخوة المسيحيين، مما يزيد من ضغوط الخسائر على المنتجين. وعندما يحل شهر رمضان—ذروة الاستهلاك—قد يكون كثير من المربين قد توقفوا بالفعل عن الإنتاج، ما يؤدي إلى فجوة مفاجئة في المعروض ترفع الأسعار بصورة كبيرة وغير مبررة.

وأكد المنوفي أن هذا الخطر لا يهدد البيض فقط، بل يمتد أيضًا إلى قطاع الدواجن الذي يمر بالظروف نفسها من اضطراب وتراجع في الأسعار لا يعكس الواقع الفعلي لتكلفة الإنتاج.

ثلاث خطوات لإنقاذ السوق

وأشار المنوفي إلى أن الحل يكمن في إعادة التوازن للسوق من خلال ثلاث خطوات رئيسية:

1. فتح باب التصدير لامتصاص الفائض الحالي من الإنتاج ومنع البيع بالخسارة.


2. تحديد سعر استرشادي عادل يضمن تغطية التكلفة ويحافظ على استمرار المربين في دورة الإنتاج.


3. إنشاء بورصة سلعية إلكترونية للبيض والدواجن لتوفير تسعير شفاف ومنع التقلبات العنيفة التي تضر بكل من المنتج والمستهلك.

وفي ختام تصريحاته، شدّد المنوفي على أن استمرار الانخفاض الحالي في الأسعار سيقود إلى أزمة أكبر خلال أشهر قليلة، مؤكدًا أن:

الاستقرار السعري—not الهبوط غير المنطقي—هو الضمان الحقيقي لحماية المنتج والمستهلك معًا.

المواد الغذائية قطاع الدواجن البيض اسعار البيض الدواجن

