أسعار الدواجن في أسواق أسوان اليوم الخميس 20-11-2025

الدواجن
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق بيع الدواجن في أسوان اليوم الخميس الموافق : 20/ 11 / 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعارها، حيث كان هناك توافد الأهالي على الأسواق لشراء متطلباتهم الغذائية. 

وتتباين أسعار الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضًا، تحديدًا أسواق مراكز محافظة أسوان، ولم يكن هناك فارق فى أسعار الدواجن التي يتم تداولها اليوم عن أمس، إلا أن كان فى بعض أماكن البيع عروض لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

جاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر طبق البيض مابين 170 جنيهًا، وتراوح سعر الفراخ البيضاء مابين 79 و83 جنيهًا للكيلو، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال. 

وبينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء سعرها 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 120 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج تراوحت مابين 84 لـ90 جنيهًا جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وبلغ بيع كيلو الأجنحة 60 جنيهًا للكيلو. 

فيما بلغ سعر كيلو البانيه تراوحت ما بين 200 لـ220 جنيهًا للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 140جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو. 

وتختلف أسعار الدواجن في محافظة أسوان عن المحافظات الأخرى، نظرًا لبعد المحافظة وموقعها الجغرافي، لذا تعتمد الأسواق على البورصة اليومية للأسعار سواء في الارتفاع أو الانخفاض. 

جدير بالذكر أنه يتوافد العديد من الأهالي علي الأسواق الأسبوعية لشراء مستلزماتهم المتعددة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات، نظرًا لتناسب الأسعار بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق المحلية الدائمة.

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
