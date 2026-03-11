قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

المصري يدرس إقالة نبيل الكوكي وتعيين طارق مصطفى

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
عبدالله هشام

كشف مصدر داخل المصري البورسعيدي عن دراسة إقالة التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق بعد الخسارة أمام الجونة بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات بطولة الدوري.

ودخل نادي المصري البورسعيدي في مفاوضات مع طارق مصطفي لتولي المهمة التدريبية للفريق خلفا لـ الكوكي.

وحقق فريق الجونة فوزًا مهمًا على حساب المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم صامويل أوجو في الدقيقة 51، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في صراع مراكز وسط جدول الترتيب، بعد مواجهة اتسمت بالندية والإثارة على مدار شوطي اللقاء.

وتجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 32 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض الفريق 20 مباراة حقق خلالها 8 انتصارات وتعادل في 8 مواجهات، بينما تلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 29 هدفًا مقابل 20 هدفًا استقبلتها شباكه.

في المقابل رفع الجونة رصيده إلى 28 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب، بعد خوضه 20 مباراة أيضًا، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في 10 مباريات وتلقى 4 هزائم، فيما سجل لاعبوه 16 هدفًا واستقبلت شباكهم 15 هدفًا.

المصري البورسعيدي المصري بطولة الدوري نبيل الكوكي الجونة

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

