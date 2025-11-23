قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق احتفالية دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها بحضور كبار الشخصيات
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 90 قتـ.ـيلا
أبرز مباريات اليوم الأحد 23-11-2025 والقنوات الناقلة
البورصة المصرية تبدأ تعاملات الأسبوع بأداء إيجابي
وزيرة التضامن: آية عبد الرحمن ليست مجرد صوت ودعوات استبدالها خطوة للوراء
الخطة و8 غيابات .. 10معلومات عن لقاء الزمالك وزيسكو بـ الكونفدرالية
وظائف خالية بمرتبات تصل إلى 12 ألف جنيه
مصر تدعو كندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
ضوابط صارمة للحبس الاحتياطي.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه بدقة
مقترحات برلمانية لحسم ملف المصالحات بعد التعديلات المرتقبة
حقيقة تعديل مواعيد الأتوبيس الترددي.. الشركة المصرية توضح
نزل والده من تركيا لوداعه.. أحمد ممدوح ضحية طلقة خاطئة من أحد أصدقائه بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

برفقة والدتها.. درة تتألق في أحدث ظهور | شاهد

درة
درة
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة درة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة درة

وظهرت درة في الصور برفقة والدتها من المطار، بإطلالة رياضية متميزة نالت إعجاب متابعهيا.

درة تعلن الانتهاء من تصوير فيلم «الست لما»

أعلنت الفنانة درة انتهاء تصوير  فيلمها الجديد  الست لما وذلك استعدادًا لطرحه خلال الفترة القادمة  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب درة: هتوحشوني يا بنات الحور.. آخر يوم تصوير فيلم الست لما.. فركش.

فيلم الست لما يشارك في بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم يسرا، درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخريت العمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكى.


وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حيث يطرح عددًا من قضايا المرأة بشكل لايت.

درة نجوم الفن الفنانة درة اطلالات النجمات والدة درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

ايمان علاء عروس المنوفية

فرح قلب جنازة| ابن عمة عروس بنها لـ “صدى البلد”: شيلنا العربية من فوق الضحية بعدما طارت من الباب أثناء الزفة

رمضان صبحي

الحبس 10 سنوات .. أول تعليق من محامي المتهم الرئيسي في قضية رمضان صبحي

اعرف لجنتك.. رابط وخطوات الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

اعرف لجنتك.. رابط وخطوات الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

مرتضى منصور

هشام نصر يكشف علاقة مرتضى منصور وآخرين بشأن سحب أرض الزمالك

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

ترشيحاتنا

عمرو الليثي

عمرو الليثي: عمل الصالحات يريح البال.. والإنفاق يزيل الخوف والحزن

درة

برفقة والدتها.. درة تتألق في أحدث ظهور | شاهد

معرض فني

«وجوه مألوفة».. معرض يعيد قراءة الشهرة والذاكرة عبر وجوه صنعت وجداننا

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد