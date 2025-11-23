برفقة والدتها.. درة تتألق في أحدث ظهور | شاهد

شاركت الفنانة درة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة درة

وظهرت درة في الصور برفقة والدتها من المطار، بإطلالة رياضية متميزة نالت إعجاب متابعهيا.

درة تعلن الانتهاء من تصوير فيلم «الست لما»

أعلنت الفنانة درة انتهاء تصوير فيلمها الجديد الست لما وذلك استعدادًا لطرحه خلال الفترة القادمة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب درة: هتوحشوني يا بنات الحور.. آخر يوم تصوير فيلم الست لما.. فركش.

فيلم الست لما يشارك في بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم يسرا، درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخريت العمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكى.



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حيث يطرح عددًا من قضايا المرأة بشكل لايت.