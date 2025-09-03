ياسمين رئيس تكشف كواليس تصوير فيلم «الست لما»

نشرت ياسمين رئيس على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورها من كواليس تصوير فيلم “الست لما”، وعلقت: “فيلم الست لما قريبا”.



فيلم “الست ”لما يضم عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، باسم سمرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كيرو أيمن وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حيث يطرح عددًا من قضايا المرأة بشكل لايت.



في سياق متصل، طرح فيلم “ماما وبابا” لياسمين رئيس منذ أيام وحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، وهو من بطولة محمد عبد الرحمن توتا، وئام مجدي، محمد المحمدي، وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة رحمة فلاح وتأليف ورشة براح وإخراج أحمد القيعي.

تبدأ ياسمين تحضيرات فيلم هيروشيما قريبًا مع الفنان أحمد السقا، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال.

ويعد أحدث أعمال ياسمين رئيس مسلسل “منتهي الصلاحية” ومسلسل “جودر ٢” اللذان عرضا في الموسم الرمضاني 2025 وحققا نجاحاً كبيراً.

في سياق آخر، حقق فيلم “الهنا اللي أنا فيه” لياسمين رئيس إيرادات كبيرة بدور العرض، حيث وصلت إيراداته لأكثر من ٣٠ مليون جنيه في مصر، ويتصدر البوكس أوفيس بالسعودية حيث يقترب من ١٥ مليون ريال.

فيلم “الهنا اللي أنا فيه” بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

كما قدمت ياسمين مؤخراً مسلسل “رقم سري”، عرض على قناة dmc ومنصة watch it الإلكترونية، والعمل من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.

وعرض لها فيلم “الفستان الأبيض” بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي ويشاركه في الإنتاج شركة زا بلانت ستوديوز وياسمين رئيس، والذي عرض بمهرجان الجونة السينمائي ومهرجان البحر الآحمر السينمائي.

وتدور أحداث فيلم “الفستان الأبيض” في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر.