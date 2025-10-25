نجم برشلونة يقترب من الغياب عن الكلاسيكو بسبب الإصابة

تزايدت الشكوك حول إمكانية لحاق الجناح البرازيلي رافينيا بمواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، المقررة غدا الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وغاب رافينيا عن آخر خمس مباريات خاضها الفريق الكتالوني، بواقع ثلاث مواجهات في الدوري المحلي واثنتين في دوري أبطال أوروبا، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة اليمنى.

ورغم التفاؤل السابق بعودته قبل القمة، إلا أن المؤشرات الحالية ترجح استمرار غيابه.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقل الصحفي جيرارد روميرو تأكيدات تفيد بأن رافينيا لن يكون جاهزًا للكلاسيكو، بينما أوضحت مصادر داخل النادي للصحيفة ذاتها أن الجهاز الفني والطبي لا يبدوان متفائلين بشأن إمكانية مشاركته.

وبذلك، يبدو أن النجم البرازيلي في طريقه للغياب عن المباراة السادسة على التوالي، ليواصل برشلونة معاناته من الغيابات المؤثرة قبل واحدة من أهم محطاته في الموسم.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني بـ22 نقطة.