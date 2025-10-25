قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

فضل سورة الواقعة وقراءتها في صلاة الفجر.. أسرار لا يعرفها كثيرون

فضل سورة الواقعة في صلاة الفجر
أحمد سعيد

يواظب كثيرون على قراءة القرآن الكريم يوميا ، ومن أفضل سور القرآن التي يستحب قراءتها باستمرار هي سورة الواقعة حيث ورد عن فضلها أقاويل كثيرة من السلف الصالح، وقد بيّن فضل قراءة سورة الواقعة بعد صلاة الفجر، الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وفي السطور التالية نتعرف على هذه الفضائل.

فضل قراءة سورة الواقعة وهل قراءتها سُنة في صلاة الفجر؟

 

وخلال تصريحات متلفزة سابقة، أكد الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن فضل سورة الواقعة يكمن في أنها سبب في منع الفقر، موضحا أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يداوم على قراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر.

واستشهد الدكتور علي جمعة، بما جاء عن ابن مسعود أنه سمع رسول الله يقول: «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدًا»، مشيرا إلى أن فضل سورة الواقعة هو أن من داوم على قراءتها بتدبر فإنها تمنع عنه الفقر.

ونصح الدكتور علي جمعة بكثرة قراءة سورة الواقعة لأنها تعد سببًا من الأسباب التي يبتعد بها الإنسان عن الفقر.

فضل سورة الواقعة

وردت بعض الأحاديث الضعيفة التي تُثبت فضل سورة الواقعة في منع الفقر وجلب الرزق، إلَّا أنّ تلاوة سورة الواقعة وغيرها من سور القرآن الكريم يعدّ من الأعمال الفاضلة التي يستحب الإقدام عليها، وقد ورد عن فضل سورة الواقعة عدد من روايات السلف الصالح ولعل من أبرز فضائلها:

  • تمنع الفقر والفاقة.
  • تجلب الرزق.
  • تمنع البؤس.
  • سميت بسورة الغنى لأنها من أسباب السعة في الرزق.
  • من داوم على قراءتها لم يُكتب من الغافلين، لما فيها من ترهيبٍ وذكرٍ لأهوال القيامة.

دعاء سورة الواقعة مكتوبة كاملة

يعد دعاء سورة الواقعة من أكثر الأدعية التي يحرص عليها من ضاقت بهم الدنيا، إذ يلجأ إليه الفقراء والمكروبون طلبًا لتفريج الهموم، وقضاء الديون، وجلب الرزق والخير من الله سبحانه وتعالى.

1- بسم الله الذي اخترق الحجب بنوره، وذلت الرقاب لعظمته ودكت الجبال لهيبته وسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، هو الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم، اللهم إني أسألك باسمك المرتفع الذي تعطيه من شئت من أوليائك وألهمته الأصفياء من أحبابك، أسألك اللهم أن يأتي برزق من عندك تغني بها فقري وتجبر به كسري.

2- بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله، يا واحد يا أحد يا وتر يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا غني يا مغني يا باسط يا ملك ذي لطف خفي، يا ذي نور الله الذي له العظمة والكبرياء.

3- الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد واله، اللهم يسر أمر رزقي واعصمني من طلبه ومن كثرة الهم به ومن الذل للخلق بسببه ومن التفكير والتدبر في تحصيله وأجعل لي سببًا لإقامة العبودية ومشاهدة أحكام الربوبية وتول أمري بيدك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا لأحد من سواك واهدني صراطك المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد واله.

4- اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وآلة، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأطلعه، وإن كان في البحار فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فأنجزه، وأكثره وأنمه واحمله إلي يا الله حيث كنت، ولا تحملني إليه حيث كان، واكفني اللهم من كفايته بيدك.

5- اللهم إني اسألك ان تأتي برزق من عندك تقطع به علائق الشيطان من قلبي، فإنك أنت الله الحنان المنان السلطان الديان الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل الغني المغني الكريم المعطي الرزاق اللطيف الواسع الشكور ذو الفضل والنعم والجود والكرم، اللهم إني أسألك وبحق حقك وكرمك وفضلك وإحسانك يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا ملك الدنيا والآخرة، يا صادق الوعد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

قراءة القرآن سورة الواقعة الواقعة صلاة الفجر فضل قراءة سورة الواقعة بعد صلاة الفجر فضل قراءة سورة الواقعة

