انتهى منه قبل وفاته.. كتاب جديد لتفسير القرآن للدكتور أحمد عمر هاشم

أعلن الدكتور أحمد نادي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، عن اقتراب نشر كتاب جديد للدكتور الراحل أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، مكتوب بخط يده، ليصبح متاحًا للقراء قريبًا.

وأوضح الدكتور أحمد نادي، في تصريحات تليفزيونية، أن الكتاب بعنوان "تفسير البيان لمعاني القرآن"، ويتميز بأسلوب مختصر يجمع بين تفسير القرآن الكريم وفوائد وعبر لكل سورة، بما يعكس ارتباط النص القرآني بحياة الناس اليومية، ليكون المصحف مرفقًا بتفسيره العملي الذي يسهل على المسلم فهمه وتطبيقه.

وأشار وكيل كلية الدراسات الإسلامية إلى أن تأليف الكتاب استمر لعشر سنوات، وقد أكمله الدكتور أحمد عمر هاشم خلال فترة مرضه، موضحًا أن سبب تأليف الكتاب جاء نتيجة رؤيا رآها أحد الأولياء الصالحين.

في هذه الرؤيا، ظهر له النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مجلس علم، وكان والد الدكتور أحمد عمر هاشم حاضرًا، ثم وضع شخص مصحفًا أمام الدكتور هاشم، وجلس يتصفحه إلى جوار النبي.

وتابع الدكتور نادي أن الولي استيقظ من الرؤيا الأولى مستغربًا، قبل أن يشهد رؤيا ثانية أكد فيها النبي للولي أن الهدف من الرؤيا هو تكليف الدكتور أحمد عمر هاشم بتأليف الكتاب لتجميع الحسنين: الكتاب والسنة. وبناءً على هذا التكليف، بدأ الدكتور هاشم كتابة التفسير حتى انتهى منه قبل وفاته.

وأشار الدكتور أحمد نادي إلى أن الكتاب يتضمن شرحًا دقيقًا لكل سورة، مع استخلاص فوائد وعبر عملية تصلح لتطبيقها في الحياة اليومية للمسلمين، مما يجعل هذا التفسير مرجعًا مهمًا للقراء والطلاب الذين يسعون لفهم معاني القرآن الكريم بشكل عملي وروحي في آن واحد.

وأضاف أن هذا الإصدار يمثل تتويجًا لمسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم العلمية، ويعكس حرصه على تقديم العلم الشرعي بأسلوب يسهل على القارئ استيعابه، مؤكدًا أن الكتاب سيصبح إضافة قيمة لمكتبة التفسير المعاصر، ويعزز الفهم العميق للقرآن الكريم وفقًا لمبادئ الجمع بين الدقة العلمية والبعد الروحي.