قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انتهى منه قبل وفاته.. كتاب جديد لتفسير القرآن للدكتور أحمد عمر هاشم

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله
د. أحمد عمر هاشم رحمه الله
عبد الرحمن محمد

أعلن الدكتور أحمد نادي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، عن اقتراب نشر كتاب جديد للدكتور الراحل أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، مكتوب بخط يده، ليصبح متاحًا للقراء قريبًا.

وأوضح الدكتور أحمد نادي، في تصريحات تليفزيونية، أن الكتاب بعنوان "تفسير البيان لمعاني القرآن"، ويتميز بأسلوب مختصر يجمع بين تفسير القرآن الكريم وفوائد وعبر لكل سورة، بما يعكس ارتباط النص القرآني بحياة الناس اليومية، ليكون المصحف مرفقًا بتفسيره العملي الذي يسهل على المسلم فهمه وتطبيقه.

وأشار وكيل كلية الدراسات الإسلامية إلى أن تأليف الكتاب استمر لعشر سنوات، وقد أكمله الدكتور أحمد عمر هاشم خلال فترة مرضه، موضحًا أن سبب تأليف الكتاب جاء نتيجة رؤيا رآها أحد الأولياء الصالحين. 

في هذه الرؤيا، ظهر له النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مجلس علم، وكان والد الدكتور أحمد عمر هاشم حاضرًا، ثم وضع شخص مصحفًا أمام الدكتور هاشم، وجلس يتصفحه إلى جوار النبي.

وتابع الدكتور نادي أن الولي استيقظ من الرؤيا الأولى مستغربًا، قبل أن يشهد رؤيا ثانية أكد فيها النبي للولي أن الهدف من الرؤيا هو تكليف الدكتور أحمد عمر هاشم بتأليف الكتاب لتجميع الحسنين: الكتاب والسنة. وبناءً على هذا التكليف، بدأ الدكتور هاشم كتابة التفسير حتى انتهى منه قبل وفاته.

وأشار الدكتور أحمد نادي إلى أن الكتاب يتضمن شرحًا دقيقًا لكل سورة، مع استخلاص فوائد وعبر عملية تصلح لتطبيقها في الحياة اليومية للمسلمين، مما يجعل هذا التفسير مرجعًا مهمًا للقراء والطلاب الذين يسعون لفهم معاني القرآن الكريم بشكل عملي وروحي في آن واحد.

وأضاف أن هذا الإصدار يمثل تتويجًا لمسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم العلمية، ويعكس حرصه على تقديم العلم الشرعي بأسلوب يسهل على القارئ استيعابه، مؤكدًا أن الكتاب سيصبح إضافة قيمة لمكتبة التفسير المعاصر، ويعزز الفهم العميق للقرآن الكريم وفقًا لمبادئ الجمع بين الدقة العلمية والبعد الروحي.

أحمد عمر هاشم تفسير البيان القرآن الكريم كتاب جديد التفسير المعاصر وكيل كلية الدراسات الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع التقييمات ويطمئن على مهارات القراءة والكتابة

صورة موضوعية

القضاء الإداري يرفض طعون مرشحين مستبعدين من انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر

محافظ البحيرة

غدًا وبعد غد.. انطلاق قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية أبو السحما بالبحيرة

بالصور

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد