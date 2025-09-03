أسيل عمران تكشف حقيقة تعاونها مع تامر حسني في فيلم جديد ..خاص

كشفت الفنانة أسيل عمران حقيقة الأخبار المتداولة عن تعاونها مع النجم تامر حسني في فيلم جديد.

وقالت أسيل عمران، في لقاء خاص لـ"صدي البلد": “لسه مفيش سيناريو.. مفيش لسه عمل مع النجم تامر حسني.. بس أكيد لو اتعرض احب جدا اتعاون معاه”.

فيلم ضي

وقد تألقت الفنانة أسيل عمران في فيلم ضي، الذي يعرض حالياً في دور السينما.

وقالت أسيل عمران في لقاء خاص لـ صدي البلد: “أجسد شخصية أبلة صابرين مدرسة موسيقى تؤمن بموهبة ضي و تساعده في تحقيق حلمه”.

وأضافت اسيل عمران: “اترميت في النيل و اضربت كثير في الفيلم و لا اعتمد علي الميك اب انا ممثلة مش عارضة أزياء لازم كل شخصية تتقدم تبقي حقيقية وتناسب شكل الشخصية”.

ويسلط فيلم "ضي" الضوء على قصة إنسانية مؤثرة للغاية، تتمحور حول قوة الحلم وقدرة الفن على تجاوز المحن والصعوبات في الحياة، ويعكس أجواء الصمود والأمل.

ويشارك في بطولة الفيلم: أسيل عمران، بدر محمد، إسلام مبارك، حنين سعيد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم: الكينج محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح وآخرون. من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

https://youtube.com/shorts/txewlaSRqcY?si=qDBiyGr_NN8SmkpE