يوسف عثمان : فكرة الحلقات القصيرة مناسبة لذوق الجمهور الحالي| خاص

كشف الفنان يوسف عثمان عن رأيه فى فكرة مسلسل ما تراه ليس كما يبدو المكون من 7 حكايات وكل حكاية مكونة من 5 حلقات خاصة أنه شارك فى حكاية “بتوقيت 2028”.

وقال يوسف عثمان فى تصريح خاص لصدى البلد : هذا من أكثر ما جذبني، فكرة الحلقات القصيرة مناسبة جدًا لذوق الجمهور الحالي، خاصة مع مسألة قصر فترة التركيز (attention span)، القصة خفيفة، شبابية، عصرية، تدور في زمننا الحالي، وفيها علاقات درامية واضحة وقريبة من الناس، وهذا يجعل المشاهد ينجذب ويتابع بشغف ليعرف ماذا سيحدث بين هذه الشخصيات.

الحلقة الأخيرة من بتوقيت 2028

وحملت الحلقة الأخيرة العديد من المفاجآت، وبدأت بمشهد مؤثر لـ داليدا (هنادي مهنا) التي انهارت بالبكاء بعد علمها بوفاة والدة صديقتها ياسمين (نانسي هلال)، محاولةً حضور الجنازة، لكنها قوبلت بنظرة غضب من ياسمين، لتقرر الرحيل.

ومع مرور الوقت، تحاول داليدا تجاوز ماضيها وتبدأ في تحقيق حلمها بتقديم بودكاست للأطفال، مدعومة من شريف (يوسف عثمان).

وبينما تحقق نجاحًا جديدًا في حياتها المهنية، تلتقي مصادفة بطليقها مازن (أحمد جمال سعيد) مع ياسمين، لتستعيد مشاعر الغضب والحزن، في مقابل اعتراف ياسمين لمازن بأنها لا تزال غير قادرة على كراهية داليدا رغم ما حدث.

تتصاعد المفاجآت حين تتلقى داليدا حظاظة باسمها مع رسالة صوتية رومانسية من شريف، ثم يعترف لها بحبه ويهديها خاتمًا في أجواء رومانسية مؤثرة، لتعيش لحظة سعادة حقيقية بعد رحلة من الألم.

في المقابل، تكشف ياسمين لمازن خبر حملها، وتبدأ معه فصلًا جديدًا في حياتهما داخل فيلا المزرعة.

لكن النهاية جاءت صادمة وغير متوقعة؛ إذ تدخل داليدا في ممر زمني جديد يعيدها لعام 2026 لتجد نفسها من جديد في ليلة الاحتفال بعيد زواجها بمازن، وسط حضور شريف وياسمين ورامز ووالدتها، في مشهد يثير علامات الاستفهام ويترك الجمهور أمام حلقة دائرية من الأحداث، لتغلق الحكاية بأسلوب غامض ومفاجئ.