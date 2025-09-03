عصام صاصا يكشف تطورات حالته الصحية

نشر الفنان عصام صاصا تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يطمئن الجمهور على حالته الصحية بعد إصابته الأخيرة.

وقال عصام صاصا : حبايبي وإخوتي الله يسلمكوا جميعًا، ويا رب ما أشوف حاجة وحشة في حد.. بحبكوا.

عصام صاصا وزوجته

أثارت لزوجة الفنان الشعبى عصام صاصا ، جهاد ماهر، الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها الاخير خلال الفترة الماضية بملامح مختلفة وستايل جديد.

وعلق البعض على خضوع ماهر، لعمليات النحت، والبعض الاخر علق :"الفلوس بتغير"، وذلك بعد ظهورها بخصر منحوت و متناسق ولحقن البوتكس لوجه نضر وفيلر الشفايف الواضحة فى اغلب الصور.

واعتمدت زوجة عصام صاصا فى الفترة الاخيرة على ستايل الفساتين الضيقة التى تكشف عن فوامها الممشوق و خسارة وزنها.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف وتتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.