أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عصام صاصا يكشف تطورات حالته الصحية

عصام صاصا
عصام صاصا
أحمد إبراهيم

نشر الفنان عصام صاصا تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يطمئن الجمهور على حالته الصحية بعد إصابته الأخيرة.

وقال عصام صاصا : حبايبي وإخوتي الله يسلمكوا جميعًا، ويا رب ما أشوف حاجة وحشة في حد.. بحبكوا.

عصام صاصا وزوجته 

أثارت لزوجة الفنان الشعبى عصام صاصا ، جهاد ماهر، الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها الاخير خلال الفترة الماضية بملامح مختلفة وستايل جديد.

وعلق البعض على خضوع ماهر، لعمليات النحت، والبعض الاخر علق :"الفلوس بتغير"، وذلك بعد ظهورها بخصر منحوت و متناسق  ولحقن البوتكس لوجه نضر وفيلر الشفايف الواضحة فى اغلب الصور.

واعتمدت زوجة عصام صاصا فى الفترة الاخيرة على ستايل الفساتين الضيقة التى تكشف عن فوامها الممشوق و خسارة وزنها.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف وتتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تستضيف الوفد الإعلامي البحريني المرافق لولي العهد

صورة من الاجتماع

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح

جانب من الحملة المكبرة

حملة مكبرة بمدينة الشروق لضبط الشارع وتحسين المظهر الحضاري

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

