جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

الفنانة الفرنسية ماريان بورجو تقدم ورشة تمثيل بمهرجان الإسكندرية السينمائى

الفنانة الفرنسية ماريان بورجو
الفنانة الفرنسية ماريان بورجو
أحمد إبراهيم

يقدم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، ضمن فعاليات دورته الـ41 المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، ورشة تمثيل للفنانة وصانعة الأفلام الفرنسية ماريان بورجو، التي تعد من الأسماء البارزة في عالم السينما الأوروبية والعالمية.

تعمل بورجو في مجال التمثيل وصناعة الأفلام منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، وقدمت خلال مسيرتها الفنية أعمالاً في دول عديدة منها فرنسا، إنجلترا، الولايات المتحدة، ألمانيا، والهند. بدأت مشوارها الفني من خلال مسلسل "اتهام" الذي جسّدت فيه دور البطولة، لتتوالى بعدها الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي نالت عنها إشادات نقدية واسعة داخل فرنسا وخارجها.

رشحت بورجو لعدد من الجوائز العالمية المرموقة، من بينها جوائز البافتا عن أفلام: "الطلاق", "أميرة صغيرة", "الهوية السمراء", "صور", و*"تمنَّ لي حظاً طيباً"*. كما عملت مع نخبة من كبار المخرجين العالميين مثل روبرت وايس، جيمس إيفوري، وساندي وايت لو.

وبجانب مسيرتها الفنية، تساهم بورجو حالياً كمستشار فني لعدد من المهرجانات السينمائية في الهند، كما حازت على تكريم إنجاز العمر من مهرجان راجستان السينمائي، وعلى جائزة غاندي للسلام.

وتأتي إقامة ورشة التمثيل ضمن برنامج المهرجان بهدف إتاحة الفرصة للشباب وصناع السينما للتفاعل مع خبرات فنية عالمية، والاستفادة من التجربة الثرية للفنانة ماريان بورجو في مجالات الأداء والتمثيل السينمائي.

مهرجان الإسكندرية الفنانة الفرنسية ماريان بورجو ماريان بورجو أعمال ماريان بورجو أفلام ماريان بورجو

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

النائبة مرفت الكسان

برلمانية: منصة تصدير العقار تعزز موارد الدولة وتدعم خطط الإصلاح الاقتصادي

النائبة هناء أنيس رزق الله

خارجية النواب: كلمة الرئيس السيسي بالمولد النبوي تبعث الطمأنينة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الوعي: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد بين الدولة والمجتمع

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

