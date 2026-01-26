آلاف الأطنان من المساعدات تحملها القافلة رقم 124 لإغاثة قطاع غزة

أفاد كريم كمال مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح من الجانب المصري، بانطلاق الفوج الأول من القافلة رقم 124 من قوافل "زاد العزة" من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة، عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم، في إطار الجهود المصرية اليومية لتخفيف الأعباء الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح كمال خلال رسالة على الهواء، أن القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات التي يشرف الهلال الأحمر المصري على تسييرها، وتشمل مواد غذائية أساسية مثل الدقيق والأرز والمعلبات، إلى جانب مساعدات إغاثية تضمنت ملابس شتوية وبطاطين وخيام إيواء للنازحين.

وأضاف أن القافلة تحتوي كذلك على مشتقات بترولية من سولار وبنزين وغاز طبيعي، لتشغيل المولدات بالمستشفيات والمخابز والمرافق الحيوية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق المصري مع الجهات الفلسطينية لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة مع تأثيرات المنخفضات الجوية الأخيرة.