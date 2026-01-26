قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التقديم حتى 5 فبراير| وظائف خالية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
80 % من الشعب يستخدم موبايلات رخيصة الثمن.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة
حاكم مينيسوتا يهاجم ترامب بعد مقتل أليكس بريتي
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026
الخدمات البيطرية تكشف لـ"صدى البلد" أسرار تصدير دماء الكلاب للخارج
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات
بعد دعوات لإقالتها.. جامعة أمريكية تفصل ابنة مسئول إيراني من كلية الطب
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
تراجع أم ارتفع؟.. أسعار الذهب اليوم الاثنين
الحوثيون يهددون باستئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيش الاحتلال: معبر رفح من جانب غزة سيعاد فتحه بعد انتهاء البحث عن آخر جثة

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إذاعة جيش الاحتلال، قال إن ما يفهم من بيان رئاسة الوزراء أن معبر رفح من جانب غزة سيعاد فتحه بعد انتهاء البحث عن جثة آخر محتجز وإعادتها ليست شرطا.

أكد الدكتور عماد عمر أستاذ العلوم السياسية، أن الجانب الأمريكي يعلم كل الأمور فيما يخص تحركات اسرائيل في غزة واتفاق غزة، مضيفا أن اسرائيل لا تنفذ ولا تلتزم ببنود المرحلة الأولي.
وأضاف الدكتور عماد عمر أستاذ العلوم السياسية، في لقاء عبر سكايب من قطاع غزة، مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو يريد استنذاف الوقت لفرض بعض الشروط لفتح معبر رفح، متابعا أن لا يمكن أن يسمج بأن يكون معبر رفح اداه لتهجير الشعب الفلسطيني.

وتابع الدكتور عماد عمر أستاذ العلوم السياسية، أن الجانب الأمريكي يضغط بشكل جدي، مشيرا إلى أن  زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، لإسرائيل جاءت من قبل الإدارة الأمريكية لوضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في صورة التفاصيل التي جرى بحثها في دافوس بشأن تشكيل أو تدشين مجلس السلام الدولي، والخطوات التي تم اتباعها وإجراؤها هناك. وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى في الوقت نفسه إلى الضغط على إسرائيل فيما يتعلق بفتح معبر رفح.

وأكمل الدكتور عماد عمر أستاذ العلوم السياسية، أن إسرائيل تسعى لفرض شروط تتعلق بدخول الفلسطينيين من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى الترتيبات الأمنية الخاصة بعودة العالقين في مصر، كما تحاول وضع نقاط تفتيش لمعرفة هوية القادمين إلى قطاع غزة وما الذي يدخل معهم، بالإضافة إلى فرض قيود على دخول الفلسطينيين، وربط ذلك بملفات أخرى تتعلق بإعادة الإعمار وفتح المعابر وإدخال المساعدات.
 

القاهرة الإخبارية جيش الاحتلال الاحتلال معبر رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

سلوت

تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

الجنيه الذهب أم المشغولات

مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟

ترشيحاتنا

مجلس النواب

مصر تتقدم 93 مركزا في مؤشر الجريمة.. نواب: يعكس كفاءة أجهزة الدولة

الرئيس السيسي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة تجسد تقدير الدولة لتضحيات الأبطال

قانون العمل

ضوابط متعددة لتدريب العمال في قانونهم الجديد

بالصور

كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة

كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة
كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة
كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد