مستشفى النجوم.. منير يسافر الى ألمانيا وساهر مصاب بميكروب وسحاب ضغطه مرتفع

تعرض عدد من الفنانين خلال الفترة الأخيرة، إلى أزمات صحية شديدة، ومن أبرزهم سامح حسين وحياة الفهد وأسامة ساهر ومحمد منير.. وغيرهم.

سليم سحاب

كشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، آخر تطورات الحالة الصحية للمايسترو سليم سحاب بعد نقله للمستشفى.

وقالت نادية مصطفى في مداخلة هاتفية على قناة “ الحدث اليوم”: "سليم سحاب تعرض إلى إجهاد وإرهاق في عمله وضغطه ارتفع".

وتابعت نادية مصطفى: "سليم سحاب عمل رسم قلب وتحاليل وأشعة ومازالت نتائج التحاليل لم تظهر".

ولفتت نادية مصطفى إلى أن النقابة تدعم المايستور سليم سحاب، وهو فنان حقيقي قدم الكثير للموسيقى العربية.

محمد منير

سافر الفنان محمد منير الى ألمانيا لاجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية بعد ما تعرض له من ازمة صحية تسببت فى إلغاء حفل فى مهرجان العلمين.

سامح حسين

حرصت وسام حامد، زوجة الفنان سامح حسين، على طمأنة جمهوره بشأن حالته الصحية بعد تعرّضه لوعكة مُفاجئة.

ونشرت وسام صورة لزوجها من داخل المستشفى عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت قائلة: "حمداً لله على سلامتك، وربنا يتم شفاؤك على خير".

وكان الفنان سامح حسين قد أعلن مؤخراً إصابته بوعكة صحية، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك منشوراً أثار قلق محبيه، وكتب فيه: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾

"اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا".

وأضاف: "ما أضعف الإنسان!!".

كريم مغاوري

طمأن الفنان كريم مغاوري الجمهور علي حالتة الصحية، وطلب منهم الدعاء .

قال كريم مغاوري لـ صدى البلد: “تعبان جدا ولكن إن شاء هكون أفضل.. ادعولي”.

وتعرض كريم مغاوري لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وقال في سابقة لـ صدى البلد: “الحمد لله عملت العملية.. كانت صعبة جدا واستغرقت 6 ساعات، عملية في المعدة.. عملت ٤ عمليات في ٦ ساعات، عملية فتق في الحجاب الحاجز، عملية تسليك معدة، عملية قص معدة، عملية تحويل مسار".

وأضاف كريم مغاوري: “أنا الحمد لله في المنزل حالياً في فتره راحة بعد العملية ولكن لسه تعبان وإن شاء الله خير”.

نجوى فؤاد

طمأنت الفنانة نجوى فؤاد الجمهور على حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا.

قالت نجوى فؤاد في تصريح خاص لموقع صدى البلد "أنا بخير بإذن الله، وفي انتظار الفريق الطبي الذي سيقرر الموعد المناسب لإجراء العملية الجراحية في ظهري، وسأذهب إلى المستشفى بعد غد الثلاثاء لتحديد الموعد النهائي.

حمدي إسماعيل

التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير حمدي إسماعيل في منزله، في أول ظهور له مع أولاده بعد خروجه من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

وظهر الفنان مع أولاده وسط أجواء سعيدة و مبهجة و جو أسري في أول ظهور لهم.

وقال الفنان حمدي إسماعيل في لقاء خاص مع موقع صدي البلد الاخباري " انا الحمد لله بخير و سعيد جدا بشكر الجمهور شكرا لمحبتكم و شكرا دكتور أشرف زكي اخي و صديقي الغالي و بشكر الفنان منير مكرم.

و اضاف حمدي إسماعيل" الحمد لله انا بخير و الطبيب قالي اطمئن و أن باذن الله لن تتكرر الوعكة الصحية.

صبري عبد المنعم

وكشف الفنان صبري عبد المنعم، تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة خلال الفترة الماضية وتم نقله لأحد المستشفيات .

قال صبري عبد المنعم ، فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” إن حالته الصحية شهدت تحسن كبير خلال الساعات الماضية.

وأضاف صبري عبد المنعم إنه غادر المستشفي منذ قليل بعد اجراء بعض الفحوصات الطبية ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا ولكنه كان يريد الإطمئنان على صحته.

وعن تفاصيل حالته الصحية ، أوضح صبري عبد المنعم ان السبب فى تعرضه لهذه الوعكة هى مضاعفات فى القلب والرئة.

واختتم صبري عبد المنعم حديثه، بأن نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي دائم التواصل معه والاطمئنان على صحته بشكل مستمر.

حياة الفهد

أصيبت الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، بجلطة ونقلت إلى العناية المركزة، حيث مازالت ترقد بها هناك، وتم منع الزيارة عنها.

وفي بيان ، تضرعت أسرة الفنان حياة الفهد إلى الله أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل ويعيدها إلى جمهورها وهي تتمتع بأتم الصحة والعافية.

أسامة ساهر

تعرض الفنان أسامة ساهر الى أزمة صحية شديدة تسببت فى دخوله المستشفي واتضح ان أزمته بسبب ميكروب إصيب الجسم الا أنه لم يستجيب للعلاج.

وأعلن المطرب سمسم شهاب -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- تعرض صديقه المطرب أسامة الساهر، لوعكة صحية، ولم يكشف تفاصيلها.

ونشر سمسم شهاب، صورة لـ أسامة الساهر، عبر فيسبوك، وطالب الجمهور بالدعاء بالشفاء للأخير، ولم يتحدث عن تفاصيل الوعكة.

وكتب سمسم شهاب، في تعليقه على الصورة: «بالله عليكم أسألكم الدعاء .. للنجم الجميل أسامة الساهر فهو فى حالة مرضية صعبة ومحتاج للدعاء».

وأضاف سمسم شهاب: «أسامة فى مكانة ابني وغالى عندى غلاوة الإبن .. ويعلم الله مدى همى وحزنى ويعلم الله بدعائى له ولكل مريض يتألم .. اللهم اشفيه وعافيه و إشف كل مريض يارب».