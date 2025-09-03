من الزمن الجميل.. لبنى عبد العزيز تكشف أسرار جديدة مع صاحبة السعادة

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة الأحد الموافق 7 سبتمبر من برنامجها "صاحبة السعادة"، النجمة الكبيرة لبنى عبد العزيز، إحدى رموز السينما المصرية الكلاسيكية، في لقاء خاص يحمل عبق الذكريات ويستعرض محطات من تاريخ الفن المصري.

وخلال السهرة، تتحدث لبنى عبد العزيز عن أبرز مراحل مشوارها الفني، وتشارك الجمهور ذكرياتها مع كبار نجوم السينما، إلى جانب كشفها لكواليس أعمالها الخالدة التي رسخت مكانتها في وجدان المشاهدين.

كما تتناول اللقاءات مواقف إنسانية وفنية أثّرت في شخصيتها، وتروي حكاياتها مع زملاء وأصدقاء من جيل الرواد.

الحلقة تعد بمثابة رحلة عبر الزمن، تمتزج فيها الحكايات بالضحكات والحنين، لتمنح المشاهدين أمسية استثنائية تعيدهم إلى سحر السينما المصرية في أوج تألقها.

تكريم لبني عبد العزيز

ومنح أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الفنانة لبنى عبد العزيز وسام ماسبيرو للإبداع، وذلك في منزلها في الزمالك وبحضور منى نجم مدير عام البرنامج الأوروبي.

وجاء التكريم تقديرا لإسهام الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز ولعطائها المستمر والمتميز ودورها في تعزيز القوة الناعمة المصرية.

وقال المسلماني إن التكريم هو تكريم لأنفسنا، لأن لبنى عبد العزيز ليست فنانة فقط وإنما إعلامية كبيرة وإذاعية بالإذاعة المصرية والبرنامج الأوروبي.

فيما عبرت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عن سعادتها بالتكريم، ووجهت الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلمانى على جهده وعلى تكريمها.