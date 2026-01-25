أمين عام مجلس حكماء المسلمين يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

تفقد محمد عبد السلام، الأمين العام لـ مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأحد، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ(57)، حيث اطّلع على أركان الجناح والأنشطة الثقافية والإصدارات العلمية والفكرية التي يقدمها، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي، ونشر ثقافة القراءة، وترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية.

أمين عام حكماء المسلمين: القراءة تصنع الوعي وترسّخ ثقافة السلام والأخوة الإنسانية

وأشاد الأمين العام بالدور الريادي الذي يقوم به الأزهر الشريف في بناء الوعي المستنير، مؤكدًا أن القراءة والمعرفة تمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة التطرف والأفكار الهدامة، وأن جناح الأزهر يعكس رسالة علمية وإنسانية تسهم في صناعة العقل الواعي القادر على التعايش واحترام الآخر.

وأوضح محمد عبد السلام أن حضور الأزهر الفاعل في المعرض يرسخ مفهوم الثقافة باعتبارها جسرًا للتواصل بين الشعوب، وأداة لنشر السلام وتعميق قيم الأخوة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الجناح يقدم خطابًا دينيًا متوازنًا يجمع بين الأصالة والانفتاح، ويخاطب مختلف الفئات، كما أكد أن التعاون المستمر بين الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين يعكس وحدة الرؤية في دعم قضايا الحوار وبناء الإنسان وتعزيز السلم المجتمعي.

وأشاد الأمين العام بالدور العالمي لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الحوار والتعايش والسلام، مؤكدًا أن جهوده الفكرية والإنسانية أسهمت في تعزيز مكانة الأزهر كمرجعية دينية عالمية وصوتٍ للحكمة في عالم مضطرب.

وأكد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين أن جمهورية مصر العربية تمثّل قلب العالم العربي والإسلامي وركيزة أساسية في نشر العلم والثقافة والفكر المستنير، مشيدًا بدورها التاريخي في دعم الاعتدال والتسامح والحوار، وموضحًا أن احتضان القاهرة لمعرض الكتاب يعكس مكانتها الثقافية الرائدة كمركز إشعاع فكري ومعرفي في المنطقة والعالم.