الثلاثاء.. مركز الإمام الأشعري بالأزهر يعقد منتداه العلمي الأول

يعقد مركز الإمام الأشعري بـ الأزهر الشريف، منتداه العلمي الأول، برعاية الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 27 يناير، بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة، تحت عنوان: «الإمام الأشعري ومقارباته الفكرية للفرق الإسلامية: من الخلاف العقدي إلى أفق الحوار وإرساء الوسطية».

ويهدف المنتدى إلى إبراز المنهج العلمي الموضوعي للإمام الأشعري في دراسة الفرق الإسلامية، وفتح أفق للحوار البنَّاء، والتقريب بين الفرق والمذاهب الإسلامية، إلى جانب تجديد النظر في قضايا الخلاف العقدي والفكري، بما يُسهم في تعزيز الوحدة الفكرية للأمة.

ويشهد المنتدى حضورًا بارزًا من علماء الأزهر الشريف والمختصين من مصر وخارجها، وتُعقَد الجلسة الافتتاحية بكلمات لكل من: د. حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء ومدير مركز الإمام الأشعري، ود. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ود. نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ود. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ود. شير محمدوف كامل جان، مدير مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية.

ويتضمن المنتدى ثلاث جلسات علمية؛ تتناول المنهج الأشعري ومقاربات الخلاف العقدي في سياق الإلزام والحوار، وتناقش إشكالات ترجمة المفاهيم العقدية الأشعرية إلى اللغات الأوروبية، كما تبحث قضايا التجديد الكلامي وآفاق الخطاب الأشعري المعاصر في مواجهة التحديات الفكرية، مع إصدار بيان ختامي يحوي مخرجات المنتدى وتوصياته.