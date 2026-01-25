قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء كندا يرد على تهديدات ترامب: الرسوم المقترحة تنعكس على السوق الأمريكية
لماذا كان رسول الله يصوم في شعبان؟.. احرص على صيامه لـ6 أسباب
هيثم فاروق: جماهير الزمالك السبب الوحيد في تواجد النادي
شعبة المحمول: إلغاء إعفاءات الهواتف يرفع أسعار المستعمل 10% وقد يزيد قريبا
طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية
عبر موقع النيابة العامة.. خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026
الجيش السوري يتهم قسد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
عمرو أديب: مصر غنية إنسانيا وبالبركة والرحمة والخير.. ومحدش بينام فيها من غير عشاء
هل ستكون هناك حرب في المنطقة وضربات توجه لإيران؟.. عمرو أديب يوضح
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر
خطة التمكين.. أحمد موسى: الإخوان جهاز استخباراتي يهدف للسيطرة على الدولة وأخونة المؤسسات
اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات ربع نهائي كأس مصر خلال مارس
ديني

أزهري يوضح سبب صيام النبي في شعبان أكثر من الشهور الأخرى

أحمد سعيد

أكد الشيخ عطية محمد عطية، أحد علماء الأزهر الشريف، أن شهر شعبان كان له خصوصية في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصوم في شعبان أكثر من باقي أشهر العام، وهو ما لاحظه الصحابة.

وأضاف أحد علماء الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أحد الصحابة وتحديدا سيدنا أسامة بن زيد، سأل سيدنا رسول الله عن سبب الصيام في شعبان لأيام كثيرة، عن باقي الأشهر، وكانت الإجابة من رسول الله أن الأعمال ترفع في شعبان.

ولفت إلى أن أعمال كل إنسان ترفع في هذا الشهر ولذلك على الجميع أن يحرص أن ترفع أعماله وهو في أحسن الأحوال، وأن كل مسلم عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام.

وأشار إلى أن أفضل صيغة للصلاة على سيدنا رسول الله هي « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

وأوضح أن أي صيغة للصلاة على سيدنا محمد يكون لها فائدة ومكاسب للعبد، وأن كل إنسان عليه أن يكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله. 

