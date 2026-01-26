قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
صراعات مفتوحة في ختام الجولة 18 بدوري روشن.. النصر في اختبار مختلف أمام التعاون.. الاتحاد يبحث عن طوق النجاة.. ومعركة خاصة فى القاع
احذر.. زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له تعرضك للحبس 6 أشهر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

تعلم كيف يدافع من جديد.. ماذا فعل أربيلوا لإعادة هيبة دفاع ريال مدريد فى الليجا؟

أربيلوا
أربيلوا

شهد ريال مدريد خلال الأسابيع الأخيرة تحولا لافتا في منظومته الدفاعية مع بداية مرحلة جديدة يقودها المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا الذي نجح في معالجة واحدة من أبرز مشكلات الفريق هذا الموسم والمتمثلة في الهشاشة الدفاعية وسهولة وصول المنافسين إلى مرمى النادي الملكي.

وبدأ التحسن واضحا في مواجهة ريال مدريد الأخيرة أمام فياريال على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات الدوري الإسباني وهي المباراة التي اعتبرتها صحيفة آس الإسبانية نموذجا للتغيير الذي يسعى أربيلوا إلى ترسيخه داخل الفريق خاصة فيما يتعلق بالكثافة والضغط الجماعي بعد فقدان الكرة.

أرقام تعكس التحول

اللغة الرقمية كانت الأكثر تعبيرا عن هذا التطور إذ انخفض عدد التسديدات التي سمح بها ريال مدريد لمنافسيه بشكل ملحوظ فبعد أن تلقى 20 تسديدة أمام موناكو بينها 6 بين القائمين تراجع الرقم إلى 8 تسديدات فقط أمام فياريال واحدة منها فقط على المرمى.

أربيلوا 

ويكتسب هذا الرقم أهمية أكبر إذا ما وضع في سياقه حيث يعد فياريال من الفرق الهجومية القوية هذا الموسم بمتوسط 15 تسديدة في المباراة الواحدة منها 5 على المرمى إلى جانب معدل تهديفي يبلغ 2.3 هدف في اللقاءات التي يخوضها على ملعبه.

أربيلوا 

وكان أربيلوا قد أشار قبل المباراة إلى أمله في أن تمثل مواجهة فياريال نقطة تحول في أداء الفريق وهو ما تحقق على أرض الواقع بعد أن أظهر اللاعبون التزامًا واضحًا بتطبيق الضغط العالي فور فقدان الكرة وتقليص المساحات أمام المنافس.

فالفيردي وكامافينجا في الصدارة

برز عدد من لاعبي الوسط والدفاع في قيادة هذا التحسن حيث تصدر الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي قائمة أكثر اللاعبين استردادا للكرات بعدما نجح في 9 محاولات يليه ألفارو كاريراس بـ7 استردادات.

فالفيردي 

كما سجل كل من فرانكو ماستانتونو وإدواردو كامافينجا وجود بيلينجهام 6 استردادات لكل لاعب في مؤشر على تماسك الخطوط الثلاثة وتزايد الأدوار الدفاعية للاعبي الوسط والهجوم.

كامافينجا 

ويعد ماستانتونو أحد أبرز الرهانات التكتيكية لأربيلوا إذ يمنح الفريق صلابة إضافية في العمق ويساعد على التحول السلس بين اللعب بثلاثة أو أربعة لاعبين في خط الوسط بحسب مجريات المباراة واحتياجاتها.

أدوار متجددة لبيلينجهام وجولر

إلى جانب ذلك شهدت أدوار جود بيلينجهام وأردا جولر تطورا ملحوظا خاصة في الجانب الدفاعي والضغط المبكر. وشارك جولر في 7 مواجهات فردية أمام فياريال فاز في 6 منها رغم استرداده 3 كرات فقط ما يعكس دوره في تعطيل بناء اللعب لدى المنافس.

بيلينجهام 

أنظار تتجه إلى دوري الأبطال

يتجه أربيلوا الآن لقيادة ريال مدريد نحو تحد أكثر تعقيدًا يتمثل في ضمان التأهل ضمن أفضل 8 فرق في دوري أبطال أوروبا.

وبعد الفوز على فياريال بنتيجة 2-0 أكد المدرب الإسباني أن التزام اللاعبين واضح لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الفريق لم يصل بعد إلى أقصى إمكاناته.

ويأتي هذا التحسن بعد سلسلة من المباريات خارج ملعب سانتياجو برنابيو شهدت منح المنافسين عددا كبيرا من الفرص أبرزها أمام أتلتيكو مدريد وليفربول وبرشلونة وهو ما يجعل المرحلة الحالية اختبارا حقيقيا لقدرة أربيلوا على تثبيت التحول الدفاعي ومنح ريال مدريد التوازن الذي افتقده طويلا.

ريال مدريد ألفارو أربيلوا أربيلوا فياريال الدوري الإسباني

