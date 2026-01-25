مبابي يقود ريال مدريد لتحقيق الفوز على فياريال بثنائية في الدوري الإسباني

نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على مضيفه فريق فياريال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وقبل انطلاق المباراة قام مسؤولي نادي فياريال بتكريم لاعب الفريق السنغالي بابي جاي، بعد تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا 2025.

وسجل كيليان مبابي هدف الريال الوحيد في شباك فياريال مع الدقيقة 47 قبل أن يعزز تقدم فريقه في الدقيقة 90+4 بعد تسديدة من نقطة الجزاء لتسكن منتصف الشباك.

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 51 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الليجا بشكل مؤقت، ويواصل صراع القمة مع برشلونة الذي تراجع للوصافة بـ49 نقطة ، بينما تجمد رصيد فياريال عند 41 نقطة في المركز الرابع.

جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:-

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فالفيردي، أسينسيو، هويسن وكاريراس.

الوسط: أردا جولر، كامافينجا وبيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس، مبابي وماستانتونو.