تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد مع مضيفه فريق فياريال، المقامة حاليا على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

قبل انطلاق المباراة قام مسؤولي نادي فياريال بتكريم لاعب الفريق السنغالي بابي جاي، بعد تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا 2025.

جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:-

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فالفيردي، أسينسيو، هويسن وكاريراس.

الوسط: أردا جولر، كامافينجا وبيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس، مبابي وماستانتونو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة بفارق نقطة وحيدة.