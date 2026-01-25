محظوظون بفينيسيوس ومبابي.. أربيلوا يشيد بنجوم ريال مدريد

أكد ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد، سعادته الكبيرة بامتلاك النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ضمن صفوف الفريق، معتبرًا ذلك «أمرًا يدعو للحظ».

وحقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على مضيفه فياريال بهدفين دون مقابل، في لقاء الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإسباني، ليتصدر جدول ترتيب الليجا مؤقتًا، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة برشلونة وريال أوفييدو.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي نقلت تفاصيله صحيفة «آس»، قال أربيلوا: «من حسن حظنا وجود لاعب بحجم فينيسيوس، علينا استغلال قدراته إلى أقصى درجة ممكنة».

وأضاف: «هو من أفضل لاعبي العالم، ودورنا يتمثل في مساعدته وتوفير الأجواء المناسبة حتى يُظهر أفضل ما لديه».

وتطرق مدرب الميرنجي للحديث عن الثنائي فينيسيوس ومبابي، قائلًا: «هما أفضل لاعبين في العالم حاليًا، ويصنعان الفارق بشكل واضح. نحاول دائمًا أن يكونا على تماس مستمر مع الكرة، فينيسيوس على الأطراف، ومبابي ينطلق في المساحات».

وأشار أربيلوا إلى التزام الثنائي داخل الملعب، موضحًا: «لا جديد يُقال عنهما، أنا سعيد للغاية بمستواهما البدني وبعملهما مع الفريق. يضغطان، يعودان للمساندة الدفاعية، ويُقدمان جهدًا وتضحية كبيرة، والمكافأة جاءت في صورة أهداف».

وعن عودة الفريق للاعتماد على الهجمات المرتدة، قال: «لا يمكنني أن أعارض طبيعة اللاعبين، بل يجب أن أستغلها. نمتلك عناصر سريعة تجيد اللعب في المساحات وإنهاء الهجمات».

وأضاف: «عندما تتاح لنا فرصة الانطلاق، سنفعل ذلك، لأن الهجمات المرتدة ستكون أحد أسلحتنا طوال الموسم».

وبشأن الاحتفال الجماعي بالأهداف، أوضح أربيلوا: «أهم قاعدة لأي فريق هي أن يكون متماسكًا. سنواجه لحظات صعبة، وبالوحدة فقط يمكن تحقيق الأهداف، وهذا ما أكدته منذ اليوم الأول».

وفي ختام تصريحاته، تحدث عن الجانب البدني قائلًا: «الفريق يعمل بشكل جيد ويتدرب بصورة رائعة. يسعدني رؤية اللاعبين يبذلون أقصى جهد ويتمتعون بروح معنوية عالية، ورغبة حقيقية في التطور يومًا بعد يوم. هذا هو الطريق الصحيح، حتى وإن لم يضمن النجاح دائمًا».